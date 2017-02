DOBITNICI OSCARA 2014.: ’12 godina ropstva’ najbolji film, ali najveći pobjednik je ‘Gravitacija’

86. dodjelu Oscara pamtimo po tome što su četvrti put u povijesti dvojica glumaca iz istog filma ponijeli kipiće za najbolju glavnu i sporednu ulogu i po tome što je Leonardo DiCaprio ostao praznih ruku usprkos hvaljenoj izvedbi u Vuku s Wallstreeta.

Sada već daleke 2014. godine najboljim je filmom proglašena povijesna drama 12 godina ropstva. Osim kipića za najbolji film, osvojila je još dva: Lupita Nyong’o je proglašena najboljom sporednom glumicom, a John Ridley je nagrađen za najbolju adaptaciju scenarija.

No, najveći pobjednik večeri bio je film Gravitacija sa Sandrom Bullock u glavnoj ulozi koji je osvojio čak osam zlatnih statua.





Leonardo DiCaprio je ponovno ostao praznih ruku, usprkos fantastičnim kritikama za ulogu u Vuku s Wallstreeta, koji nije osvojio nijedan kipić iako je bio nominiran u pet kategorija.

Nagrada za najboljeg glavnog glumca pripala je Matthewu McConaugheyu, a najboljim sporednim glumcem proglašen je Jared Leto. Obojica su nagrade zaslužili glumom u filmu Dallas Buyers Club, što ih je učinilo četvrtim muškim dvojcem iz istog filma koji su osvojili Oscare za glavnu i sporednu ulogu.

Najboljom glavnom glumicom proglašena je Cate Blanchett. Drugi kipić u karijeri donijela joj je uloga u filmu Jasmine French. Godine 2005. osvojila je onaj za najbolju sporednu glumicu, za ulogu u filmu Avijatičar.

Najboljim animiranim filmom 2014. proglašeno je Snježno kraljevstvo, koje je osvojilo i Oscar za najbolju pjesmu (Let It Go).

Ovo su svi dobitnici Oscara 2014.:

Najbolji film: 12 godina ropstva

Najbolji glumac: Matthew McConaughey, Dallas Buyers Club

Najbolja glumica: Cate Blanchett, Jasmine French

Najbolji sporedni glumac: Jared Leto, Dallas Buyers Club

Najbolja sporedna glumica: Lupita Nyong’o, 12 godina ropstva

Najbolji redatelj: Alfonso Cuaron, Gravitacija

Najbolji originalni scenarij: Ona

Najbolja Adaptacija scenarija: 12 godina ropstva

Najbolji animirani film: Snježno kraljevstvo

Originalna pjesma: Snježno kraljevstvo

Najbolji strani film: The Great Beauty, Italija

Najbolji dokumentarni film: Pet metara od slave

Najbolja fotografija: Gravitacija

Najbolji dizajn kostima: Veliki Gatsby

Najbolji kratki dokumentarni film: The Lady in Number 6: Music Saved My Life

Filmska montaža: Gravitacija

Šminka i frizura: Dallas Buyers Club

Najbolja glazba: Gravitacija

Najbolja produkcija: Veliki Gatsby

Najbolji kratki animirani film: Mr. Hublot

Najbolji kratkometražni igrani film: Helium

Najbolja montaža zvuka: Gravitacija

Najbolje miksanje zvuka: Gravitacija

Najbolji vizualni efekti: Gravitacija

Evo tko su bili dobitnici Oscara 2015.: DOBITNICI OSCARA 2015: Bila je to večer puna PRVIH