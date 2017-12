VUJČIĆ NAJAVIO NIŽE KAMATE ZA GRAĐANE: ‘Svatko mora sam procjenjivati kada će i koji kredit uzeti’

‘Definitivno ona pomama za kreditima koju smo vidjeli sredinom 2000-tih godina, kada je HNB morao kočiti tu kreditnu ekspanziju, sasvim sigurno nije dobra jer dovodi do takvih razina duga koje onda dovede i do recesije kakvu smo imali šest godina.’

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić za Dnevnik Nove TV govorio je o pregovorima Agrokorovog vjerovničkog vijeća s dobavljačima i bankarima, otpisu duga i eventualnom stečaju Agrokora, strukturnim reformama u Hrvatskoj i mogućnosti uvođenja eura.

‘Svatko može tražiti što hoće, no pitanje je što će dobiti’

Vujčić kaže da nije vidio početak pregovora između privremenog vjerovničkog vijeća Agrokora s dobavljačima, a upitan mogu li dobavljači i bankari tražiti nešto više, s obzirom da su znali na koji se način poslovalo s Agrokorom, Vujčić kaže da svatko može tražiti što hoće, no pitanje je što će dobiti. Smatra da je postizanje nagodbe najteži, ali i najzanimljiviji dio. Vujčić nije htio procjenjivati koliko će se dugova morati otpisati, ali siguran je da će otpis biti značajan. Dodaje da ne bi bio iznenađen kada bi se radilo o otpisu sedamdesetak posto dugova.

Ako dođe do stečaja Agrokora, Vujčić kaže da građani i štediše mogu biti mirni jer je financijska stabilnost osigurana u bilo kojem scenariju raspleta Agrokora.



Upitan koliko dugo još možemo funkcionirati kao ekonomija i kao društvo, Vujčić kaže da na ovoj razini stope rasta od oko tri posto možemo funkcionirati još u srednjem roku.

‘Ne možemo garantirati da ukoliko ne dođe do strukturnih reformi, da ćemo uopće uspjeti zadržati ove stope rasta i od tri posto u idućih tri, četiri godine’, rekao je guverner HNB-a.

‘Reforme su nužne, ali događa se vrlo malo’

Kada je riječ o strukturnim reformama, Vujčić kaže da je ulazak u Europsku uniju glavna strukturna reforma koja se u Hrvatskoj dogodila u zadnjih deset godina, no kada je riječ o reformama zdravstva, javne uprave, obrazovanja ili pravosuđa, tu se događa vrlo malo. Reforme su potrebne i da bi Hrvatska ušla u tečajni mehanizam za uvođenje eura, u koji još niti jedna zemlja nije ušla od 2005. godine.

‘Od trenutka kad uđemo u njega, moramo provesti najmanje dvije godine do ulaska u europsku monetarnu uniju. Od tog trenutka će biti lakše dati rok i procjenjivati kada ćemo ući u europsku monetarnu uniju’, objasnio je Vujčić.

Upitan o tome je li Vlada Andreja Plenkovića sposobna provesti potrebne reforme, Vujčić kaže da nije njegov posao ocijenjivati premijera, no s njim se, kaže, složio da su Hrvatskoj te reforme potrebne.

‘Niže kamatne stope neće trajati zauvijek’

Vujčić dodaje da gospodarstvo moramo pripremiti i na mogućnost da središnje banke počnu dizati kamatne stope, no građani se, objašnjava, ne trebaju bojati.

‘Za građane, za sada, nema bojazni. Znači, kamatne stope neće rasti. Građani mogu očekivati da će im u idućim mjesecima kamatne stope biti niže na stambene ili potrošačke kredite koji su vezani za referentne kamatne stope. Ali to neće trajati zauvijek. Svatko mora sam procjenjivati kada će uzeti i koji kredit. Ali definitivno ona pomama za kreditima koju smo vidjeli sredinom 2000-tih godina, kada je HNB morao kočiti tu kreditnu ekspanziju, sasvim sigurno nije dobra jer dovodi do takvih razina duga koje onda dovede i do recesije kakvu smo imali šest godina’, kaže Vujčić za Dnevnik.hr.