‘VIDIM DA ĆEMO IMATI JAKO DOBRE ODNOSE’: Iznenađujuće srdačan susret Trumpa i Xija

Američkom predsjedniku Donaldu Trumpu bilo je potrebno svega nekoliko sati da “razvije prijateljstvo” s kineskim kolegom Xijem Jinpingom, prvoga dana njihova sastanka u Trumpovoj palači na Floridi.

Trump je u obraćanju novinarima uoči svečane večere s kineskim predsjednikom u Mar-a-Lagu bio dobro raspoložen i kako javljaju agencije nije bilo ni traga oštrom tonu kakvim je dosad ocrtavao odnose SAD-a i Kine.

Trump obasuo komplimentima Xija i njegovu suprugu

“Već smo imali jedan dug razgovor. I dosad nisam dobio ništa, apsolutno ništa”, šalio se Trump. “Ali razvili smo prijateljstvo, to već vidim. Mislim da ćemo dugoročno imati jako, jako dobre odnose i radujem se tome”.

“Velika mi je čast imati Xija i njegovu nevjerojatno talentiranu suprugu, odličnu pjevačicu i jako slavu osobu u Kini, kao svoje goste”, kazao je Trump.



Na svečanoj večeri bilo je tridesetak uzvanika, među njima i američki ministri vanjskih poslova i trgovine Rex Tillerson i Wilbur Ross, kontroverzni savjetnik Steve Banonn, Trumpov zet i savjetnik Jared Kushner i kći Ivanka.

Konkretni razgovori, s trgovinskim odnosima dviju zemalja i Sjevernom Korejom kao glavnim temama, bit će u petak.

Dan ranije žalio se na nepošten odnos Kine prema SAD

Trump se dan prije Xijeva dolaska na Floridu žalio na “grozne trgovinske sporazume s Kinom” i nepošten odnos prema njegovoj zemlji. Trump tvrdi da kineski ekonomski uspjeh dolazi nauštrb američkih radnika i smatra da Kina manipularujući valutom i krađom intelektualnog vlasništva stječe nepoštenu prednost.

Kina je najveći američki trgovinski partner i ima golemi suficit u međusobnoj robnoj razmjeni.

Trump je kazao i kako očekuje da će Kina pojačati pritisak na Pjongjang, čiji je diktator Kim Jong-un prije dva dana opet ispalio jedan projektil u Japansko, ili kako ga Korejci zovu Istočno more. Agencija Xinhua javila je rano u petak da je Xi pozvao Trumpa u posjet Kini, a on to sa zadovoljstvom prihvatio.

