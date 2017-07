ZLATO IM ZAGORČALO ŽIVOT: ‘Šutjeli smo sve dok nam usred noći bageri nisu ušli u spavaću sobu’

Bakovići, nekad mjesto gdje su Englezi i Mađari ručno iskopavali velike količine zlata i srebra danas živi u napetosti i strahu, kako opisuju situaciju mještani, jer su im bageri i kamioni koji istražuju ima li u brdima još ima tog plemenitog metala došli “pred kućna vrata”.

“Imam vikendicu gore, u brdu, a radnici koji tu rade tražili su mi propusnicu da dođem do svoje zemlje, koja je samo metar od njihovih jama. Ispresijecali su šlaufe i par kuća od devetog mjeseca prošle godine nema vode. Nismo ništa posijali zbog zagađenja, prašine. Nitko nas ništa ne pita, oni rade kako hoće”, opisuju situaciju Josip Kalem i njegova supruga Ana.

Zbog svega toga mještani su proteklih nekoliko dana blokirali puteve pa su radnici tvrtke BBM iz Sarajeva, koja je dobila koncesiju na istraživanje zlata u Bakovićima, prekinuli sve radove. U tvrtki sve navode mještana negiraju.

“Šutjeli smo sve dok nam nisu ‘ušli u spavaću sobu’, tako da kažem”, kaže Ankica dodajući kako se odmah iza njene kuće radi usred noći, te ondje prolaze veliki kamioni i bageri.

U dva sata u noći strojevi, buka…

“Mi spavamo, a onda nas u dva sata u noći probude strojevi, bageri, bušilice i sva ta buka. Samo tražim mir, da spavam kao čovjek. Krvavo smo mi, mještani, platili ovaj asfalt, kuće obnovili nakon rata i vratili se”, govori.

Odmah nasuprot njene kuće Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, gdje je smješteno više od 300 štićenika iz cijele Bosne i Hercegovine. Prema riječima direktorice Nade Sušić Sijarčić, štićenici Zavoda itekako su uznemireni zbog svega što se događa.

“Iako su to punoljetne osobe, nemoguće je svima profesionalno objasniti neke stvari, a oni pitaju svakog uposelnika, mene, bilo koga, što se dešava. Mi ne možemo dati odgovor na pitanja do kada će biti nešto. Svakodnevno ovdje radim i osjećam da se te redovne aktivnosti već pomalo smanjuju, a mi to ne želimo”, kaže Sušić Sijarčić, dodajući da strahuju kako most koji ih povezuje s ostatkom ceste, a koji su već popravljali neće izdržati teret.

Predsjednik Mjesne zajednici Baković Vlado Kuliš objašnjava da je sve počelo 2011. godine. Tada su mještani dali saglasnost na istraživanje zlata, misleći, kako ističe Kuliš, da će se “sve odvijati prema zakonu”. Ističe kako su mještani 2011. dali suglanost za istraživanje, ali ne i za eksploataciju te da nisu ništa pitani kada je 2013. potpisivan koncesionarski ugovor.

Napominje da se nije ispoštovalo da udaljenost istraživanja od kuća bude 500 metara, a od izvora vode .000 metara. Dodaje da je tvrtka dobila urbanističku saglasnost da koristi parcele u vlasništvu općine koje su odmah pored kuća. Mještani su zbog toga podigli tužbu, koja je odbačena na Kantonalnom sudu. “Napravili su i veliku zgradu u brdu, koja nije odmaknuta od imanja, nema papire, i pored nje manja zgrada. Nama je tu prolaz zabranjen”, priča Kuliš za Al Jazeeru Balkans.

Tvrtka sve demantira

Međutim, iz kompanije BBM demantiraju navode mještana te tvrde kako imaju sve potrebne dozvole. Za pripremu dokumentacije kako bi dobili odobrenja i koncesiju, kažu, uložili su milion eura.

“Mještani postavljaju čavle ispod guma kamiona, jednom su kamionu, koji je bio parkiran čak dva kilometra od istražnog prostora, na privatnom parkingu isjekli gume. Mjesta na kojem se skupljaju naši radnici posipaju svinjskim fekalijama i rade još mnoge slične provokacije. Paradoksalno je da policija i policajci Policijske stanice Fojnica, koji nam trebaju osigurati nesmetano i kontinuirano obavljanje istražnih radova na osnovu svih odobrenja i dozvola koje posjedujemo, protjeruju radnike iz mjesta Bakovići i prijete kaznenim prijavama”, kaže Mirza Muratović iz kompanije BBM.

Dodaje da i ostale optužbe građana nemaju osnova, jer je, po koncesijskom ugovoru, sva oštećenja na infrastrukturi tvrtka dužna nadoknaditi, ali da do sada nije bilo takvih zahtjeva.

Demantira i navode da je tvrtka oštetila vdotok pitke vode te ističe kako rade po odobrenom projektu i da nisu u blizini kuća mještana. Muratović također ističe kako je u fazi istraživanja nemoguće ugrožavati zdravlje lokalnog stanovništva, jer se, dodaje, ne upotrebljavaju nikakva hemijska sredstva ili druge štetne materije.

‘Nije Fojnica Amerika’

S druge strane, načelnik Općine Fojnica, u čjem su sklopu Bakovići, Sabahudin Klisura navodi da postoje problemi, ali da se oni mogu riješiti. Stoga je, priča, bio u Bakovićima s predstavnicima ministarstava. “Svako ministarstvo će dati mišljenje po pitanju ovoga. Mještani su mi prenijeli sve svoje probleme i to se da riješiti. Predstavnici Mjesne zajednice navode da je došlo do kojekakvih manipulacija, međutim, firma BBM tvrdi da ima kompletnu dokumentaciju vezano za koncesiju i nemamo zakonsku mogućnost da obustavimo radove kao što građani rade i traže”, kaže.

Mještani vjeruju da u brdima ima rude, no ne onog što se očekuje. “Ima ovdje pirita i rude, nije to cijelo brdo u zlatu, nego žice. Mađari su uhvatili jednu zlatnu žicu. To vam je kao da je đavo nosio zlato u torbi, pa mu se rasipalo”, kažu te zaključuju: “Nije Fojnica Amerika i nema ovdje neke zlatne groznice”.