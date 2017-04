VIDEO KOJI ZABAVLJA REGIJU: ‘Ono što ću reći za mene je bolno. Prije nekog vremena ostavio me dečko’

Da je težak život djece dokazala je djevojčica koja je putem Facebooka odlučila sa svima podijeliti svoju tugu te ispričati kako se osjeća jer ju je ostavio dečko.

Facebookom se munjevitom brzinom širi video jedne djevojčice iz susjedstva koju je ostavio dečko, a kojeg je, kako je sama rekla, ‘mnogo voljela’. Svoju priču i svoje osjećaje djevojčica je odlučila podijeliti na društvenim mrežama.

‘Ne znam od kud da krenem. Vrlo je teško. Ono što ću reći je za mene bolno. Prije nekog vremena, možda prije sedmicu dana, ostavio me moj dečko i to je za mene bio jedan veliki šok. Ja sam bila spremna sve učiniti za njega, on je mene iskoristio samo tako’, započela je svoju ljubavnu dramu.

Iako je kazala kako neće otkriti njegov identitet samo par sekundi nakon te odluke promijenila je mišljenje te odlučila da će reći njegovo prezime, a onda je kazala i puno ime dječaka koji ju je, kako je rekla, iskoristio te ostavio.



‘Govorio je da nije u vezi, svima u svom razredu. Sad mislim da je ovako čak i bolje. Voljela sam ga svim srcem…’, rekla je djevojčica u videu.

Dok je prepričavala svoju ljubavnu dramu usput je napomenula, svima kojima se sviđa njezin izgled i šminka, nek prate njezin kanal.

Kako je istresala svoju dušu pred kamerom djevojčica je shvatila kako ipak tog dečka ne treba, kako je načula da je čitav 6. B razred zaljubljen u nju te da je prava sretnica jer može birati koga god želi.

Potom se osvrnula i na svoju bivšu vezu koja je trajala tri godine. ‘Od četvrtog razreda do šestog razreda’, rekla je. Spomenula je i svoje prijateljice, a potom okrenula ploču i krenula razmišljati koji joj se dečki sviđaju i s kojim bi mogla biti u vezi.

Pogledajte i sami video koji u ovim trenucima zabavlja čitavu regiju.