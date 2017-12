URED MU JE NA ZEMLJI, A POSAO U SVEMIRU: Boško Vojkić je svemirski odvjetnik iz Srbije

Mladić iz Zemuna Boško Vojkić želio je biti odvjetnik, no ni sanjao nije da će mu jednog dana ured biti na Zemlji, a posao u svemiru.

Boško Vojkić, 27-godišnji mladić iz Zemuna, svemirski je odvjetnik. Svoje neobično zanimanje opisuje kao ono kojem je ured na Zemlji, a posao u svemiru. Trenutno živi u Dubaiju i radi za jednu svjetski poznatu tvrtku koja se bavi satelitima i telekomunikacijama.

“Svemirsko pravo dio je međunarodnog javnog prava, isključivo je internacionalnog karaktera i ima dva aspekta. Jedan je vrlo praktičan i s njim i te kako imamo kontakta, a da toga nismo svjesni. Usmjeren je na satelite i na različite objekte lansirane u svemir, van zračnih granica jedne države. Recimo, prijenosi utakmica Lige šampiona koje se održavaju u nekoj drugoj zemlji, regulirani su svemirskim pravom i pravom telekomunikacije. Slično je i s internetom koji dobijamo zahvaljujući satelitima, ili mobilnim mrežama u avionima boljih avio-kompanija. Postoji i ona znanstvenofantastična strana koja je svima zanimljiva, a tiče se istraživanja svemira, osnivanja kolonije na Marsu i iskorištavanja raznih resursa”, priča Boško.

Put do svemirskog prava

Zanimanje za svemirsko pravo kod Boška se javilo na drugoj godini studija prava, na koje je krenuo u žeji da bude odvjetnik. No, “put u svemir” nanio ga je nakon međunarodnog natjecanja iz medijskog pravau organizaciji Oxforda. U osmočlanom timu izdvojio se s kolegom Igorom s kojim se natjecao u studiji slučaja i simulaciji suđenja. Osvojio je nagradu za trećeg najboljeg govornika u Europi i tada kreće njegov profesionalni uspon.



Na internetu je pronašao kako postoji natjecanje iz svemirskog prava te su se on i Igor prijavili na njega. Za Rim 2013. spremali su se pronalazeći ugovore, zakone i dokumente na internetu. I ondje su uslijedile najbolje ocjene. Pritom ga je primijetio jedan počasni sudac, inače čuveni svemirski pravnik. Potom mu stiže poziv od Europske svemirske agencije iz Pariza i slijedi sudjelovanje u ljetnoj školi u Ženevi, tutorstvo, a potom i poziv da bude trener studentima u Njemačkoj.

Ponuda za Dubai

Ponudu od direktora mastera pariških fakulteta Paris Sud i Paris Saclay, uz podršku Instituta za svemirsko pravo i telekomunikacije IDEST, ne odbija i prihvaća je po završetku studija u Beogradu. Dobiva stipendiju Vlade Republike Francuske i seli se u Pariz na master studije. Nakon njih odgovara na poziv i seli u Dubaji.

“Iako joj je izuzetno teško što nisam u Srbiji, moja mama je svjesna da je ovo najbolja prilika za mene i podržava me u svemu. Sjećam se riječi moje profesorice u osnovnoj školi koja nam je govorila da će uspješan biti svatko tko je vrijedan i tko radi na sebi, bez obzira na to da li živi u Srbiji ili u inozemstvu. Dugo sam vjerovao u to, ali nažalost, više nemam takvo mišljenje. U međuvremenu sam dosta putovao po svijetu, upoznao druge kulture i nacije, radio u inozemstvu i, iako to ne podržavam uvijek, apsolutno razumijem zbog čega ljudi odlaze odavde. Talente u Srbiji ne podržava ni država, ni obrazovni sustav. Možda će netko reći da je drukčije, ali ja tu podršku nisam imao “, prokomentirao je Boško za Priče sa dušom.