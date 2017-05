UNIŠTENJE OBAVJEŠTAJNE OPERACIJE: Peking ‘ubio 12 špijuna CIA-e’

Više od deset CIA-in agenata je ubijeno u kineskoj operaciji čiji je cilj bio uklanjanje američkih špijunskih operacija.

The New York Times tvrdi kako su vlasti u Pekingu ubile ili zarobile 18 do 20 CIA-inih izvora u Kini između 2010. i 2012. godine. Jedan od operativaca ubijen je pred svojim kolegama u dvorištu vladine zgrade kako bi se poslala jasna poruka.

Bezobzirna protuobavještajna operacija “sistematski je rastavila” špijunsku operaciju za koju su trebale godine da se izgradi, prenosi Mirror.

Obavještajna katastrofa

Američki službenici proglasili su ovo jednom od najvećih obavještajnih katastrofa u desetljećima. Viši šlužbenici rekli su medijima kako su informacije počele dolaziti sve rijeđe 2010., a slijedeće godine su počele i nestajati.

CIA i FBI pokrenuli su zajedničku istragu kako bi našli uzrok nestajanju podataka.

No istraga tek treba pokazati da li je špijune izdala krtica ili su Kinezi hakirali američki sigurnosni sustav koji je CIA koristila za komunikaciju sa svojim agentima.

“Ono što stvarno zabrinjava je da mi još uvijek ne znamo što se točno dogodilo”, napisao je Matt APuzzo iz NYT.

CIA je odbila komentirati.