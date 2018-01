TRUMP U PROBLEMIMA: Posebni istražitelj izdao Bannonu obvezujući nalog da se pojavi pred sudom

Istražitelji na čelu s Robertom S. Muellerom koji vode istragu o vezama Trumpovih ljudi s Rusijom, po prvi puta su upotrijebili pravnu mogućnost da sudskim putem zatraže svjedočenje nekog od ljudi koji su bili u najužem krugu američkog predsjednika

Stephen Bannon, bivši glavni strateg američkog predsjednika Donalda Trumpa i jedan od najzaslužnijih za njegovu iznenađujuću pobjedu na izborima, pozvan je da svjedoči u posebnoj istrazi o eventualnom uplitanju Rusije u američke predsjedničke izbore te mogućim spregama Trumpovih bliskih suradnika s Rusima, piše New York Times.

Posebni savjetni američkog ministarstva pravosuđa Robert S. Mueller III, koji vodi tu istragu, izdao je Bannonu obvezujući nalog, tzv. subpoenu, da se odazove pred sud i iznese svoja saznanja o slučaju koji opasno ugrožava Trumpov predsjednički kredibilitet, ali i sam o(p)stanak u Bijeloj kući.

Taktika da se Bannona privoli na suradnju

Time su istražitelji na čelu s Muellerom po prvi puta upotrijebili pravnu mogućnost da sudskim putem zatraže svjedočenje nekog od ljudi koji su bili u najužem Trumpovom krugu. No, New York Times piše kako bi ova subpoena mogla biti i Muellerova pregovaračka taktika. On bi, nagađa se, mogao dopustiti Bannonu da odustane od svjedočenja pred samim sudom, ako zauzvrat pristane na razgovor s istražiteljima u ležernijem i manje formalnom okruženju.

No, nejasno je, piše New York Times, zašto Mueller nije već ranije istraživao Bannona poput desetak drugih dužnosnika s kojima su istražitelji bez izdavanja subpoene obavili razgovore koncem prošle godine. Subpoena je usto znak da sam Bannon nije osobno predmet istrage.

Istraga intenzivirana zbog “Vatre i bijesa”

Neki američki pravni stručnjaci smatraju da je subpoena, znak da se istraga o vezama Trumpa i Rusije intenzivira, dok drugi drže da je to bila pregovaračka taktitka kako bi se Bannona privoljelo na suradnju s istražiteljima.

“Prisiljavajući nekoga sudskim nalogom da se odazove na sud, ujedno mu dajete mogućnost da se opravda time kako nije imao drugog izbora te da je morao svjedočiti o svemu što zna”, kazao je za new York Times Solomon L. Wisenberg koji je svojedobno vodio istragu protiv Billa Clintona dok je ovaj bio predsjednik.

Mueller je sudski nalog Bannonu izdao nakon što se u nedavno objavljenoj kontroverznoj knjizi Michaela Wolffa “Vatra i bijes: Unutar Trumpove Bijele kuće” navodi kako je Bannon kritizirao Trumpovog sina, Donalda Trumpa mlađeg zbog sastanka s Rusima te procijenio da će posebna istraga protiv Trumpovih ljudi na koncu biti usmjerena na pranje novca

Bannon ustuknuo nakon objave knjige

Trump i Bannon razišli su se i prije objave Wolffove knjige, a pročitavši što je Bannon navodno rekao Wolffu, Trump je svome bivšem glavnom strategu bijesno poručio da će ga tužiti za klevetu.

U “Vatri i bijesu” Wolff navodi kako je Bannon kazao za Donalda Trumpa mlađeg, Jareda Kushnera, Trumpovog zeta i savjetnika, te bivšeg voditelja Trumpove kampanje Paula Manaforta kako su, sastavši se s Rusima u Trump Toweru u ljeto 2016. godine, ponijeli se “izdajnički i nedomoljubno”. Tomu je dodao kako je bilo “nula posto šanse” da Trumpov sin nije izvijestio oca o tom sastanku.

Bannon je, međutim, malo ustuknuo nakon što je objavljena knjiga. Kazao je da se njegova opaska odnosila samo na Manaforta, a ne i na Trumpovog sina i zeta.

