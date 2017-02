TRUMP SPREMA GOLEMU MODERNIZACIJU AMERIČKE VOJSKE: ‘Vjerujemo u mir putem sile. I to ćemo imati’

Američki predsjednik Donald Trump obećao je u petak na skupu konzervativaca u blizini Washingtona jednu od najvećih modernizacija vojske u američkoj povijesti, javljaju agencije.

Obećao je vojsku koja će biti jača nego ikada. Rekao je da će zatražiti ogromna proračunska sredstva za jednu od “najvećih modernizacija vojske u američkoj povijesti”.

PROMJENA POLITIKE: Konzervativci se okupili da podupru Trumpa i prevladaju razlike

Mir putem sile

Rekao je kako se nada da takvu vojsku nikada neće trebati upotrijebiti, ali da se nitko u tom slučaju neće osuditi “petljati” s Amerikom. “Nitko”, naglasio je.



“Vjerujemo u mir putem sile. I to ćemo imati. To je dio mog obećanja da ću vratiti sigurnost Amerikancima”, prenosi agencija France presse njegove riječi.

U svom govoru trećeg dana Konferencije republikanskih aktivista (CPAC) rekao je da radi na planu o “potpunom uništenju” Islamske države.

Osim toga, istaknuo je da “strani teroristi neće moći napasti Ameriku ako ne mogu doći u Ameriku”.

“Zadržat ćemo radikalne islamističke teroriste izvan naše zemlje. Neće nas nitko skrenuti s tog puta, i kroz nekoliko dana poduzet ćemo novu akciju da zaštitimo naše građane i učinimo Ameriku sigurnom”, naglasio je Trump.

Uskoro počinje izgradnja velikog zida

“Nikada, nikada se neću ispričati za to što štitim sigurnost američkog naroda – neću to učiniti”, rekao je, naglasivši da ga nimalo ne brine ako će se zbog toga o njemu loše pisati ili govoriti. “To me uopće ne brine. Sigurnost naših građana je broj jedan”.

Obećao je također da će izgraditi “veliki, veliki zid na granici”.

“Gradimo zid”, rekao je. “Zapravo, to će početi vrlo brzo. Puno, puno prije nego je planirano”.

Trump je zid spomenuo dan nakon što su državni tajnik Rex Tillerson i ministar za domovinsku sigurnost John Kelly susreli u Mexico Cityju svoje meksičke kolege. Na konferenciji za novinare koja je uslijedila nitko nije spomenuo zid.

Trump treba odobrenje Kongresa za financiranje zida prije nego počne s njegovom izgradnjom.

Govor je iskoristio i za najnoviji napad na medije.

“Protiv sam onih koji izmišljaju priče i izmišljaju izvore. Njima ne bi smjelo biti dopušteno da koriste izvore osim ako ne navedu njihovo ime. Neka se koristi ime. Neka ne bude više izvora”, poručuje američki predsjednik.