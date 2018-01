TRUMP ODLUČIO PRODUŽITI IRANSKI NUKLEARNI SPORAZUM: ‘Ovo je posljednji put’

Donald Trump odlučio je dati potpis na produženje iranskog nuklearnog sporazuma.

Predsjednik Trump će u petak produžiti Iranski nuklearni sporazum, no Bijela kuća upozorila da će to biti posljednji put osim ako Kongres ne sporazum ne izmjeni, prenosi New York Post.

IRANSKI PREDSJEDNIK ZAPRIJETIO TRUMPU: ‘Oni koji žele poderati nuklearni sporazum moraju znati da će poderati svoju vlastitu političku karijeru’

“Ovo je posljednje takvo odstupanje koje će izdati”, izjavio visoki politički dužnosnik dodajući kako do novih promjena može doći samo ako Kongres nešto izmjeni ili dođe do promjena kod saveznika.



Rok o odluci o sporazumu istjecao je u petak pa je Trump morao odlučiti hoće li produžiti teške gospodarske sankcije Iranu koje je donijela još Obamina administracija kao dio nuklearnog sporazuma 2015, kada je Teheran pregovarao sa Sjedinjenim Državama i pet drugih zemalja.

Britanski ministar vanjskih poslova nedavno je kazao kako je nuklearni sporazum ključan te da svijet čini sigurnijim mjestom. I njemački ministar je kazao kako je “u našem interesu da ne razvijamo ili da svjedočimo da je nuklearno oružje razvijeno u Iranu”.

Pod potpisanim sporazumom, Iran je usporio razvoj svog nuklearnog programa u zamjenu za ublažavanje ekonomskih sankcija, a američki predsjednik je upozorio da razmatra da se povuče iz sporazuma.