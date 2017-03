TRUMP ODBIO MERKEL PRUŽITI RUKU: Politički analitičar – ‘To nikako nije gaf’

Politički analitičar kaže kako Trumpovo odbijanje rukovanja s Merkel nije gaf nego dječja osvetoljubivost, no kao najvažniju stvar sastanka ističe nešto što je prošlo relativno nezamjećeno.

Politički analitičar Đivo Đurović gostovao je u Dnevniku u 22 i komentirao susret njemačke kancelarke Angele Merkel i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

NJEMAČKA KANCELARKA U BIJELOJ KUĆI: Trump pred gošćom opet optužio Baracka Obamu da ga je prisluškivao

“Nije riječ o gafu, sigurno. Trump se dovoljno puta našao u ovakvim situacijama i svaki put se rukovao sa sugovornikom. Sama ga je Merkel pitala hoće li se rukovati, on je to ignorirao. To je znak njegove dječje osvetoljubivosti.” kaže Đurović te dodaje kako je ovo “samo pokazatelj toga da on nije svjestan da ne nastupa kao pojedinac, nego da predstavlja najmoćniju državu na svijetu”.



U jednom trenutku, Trump se našalio kako imaju barem nešto zajedničko, a to je da ih je oboje prisluškivao Obama, a Đurović ističe kako je to glavna vijest nakon sastanka. “Trump je zapravo ponovio svoje optužbe otprije dva tjedna da ga je Obama prisluškivao i poništio sve pokušaje da se ta njegova otpužba relativizira. To naravno nije točno, nitko ga nije prisluškivao, ali Trump je sad sve ponovio i ustraje u tome da ga je Obama dao prisluškivati, iako su svi republikanski šefovi kongresnih obora sami rekli da to nije točno.”

Pokazao kako ništa ne razumije

Trump je još jednom naglasio kako sve članice moraju povisiti svoja davanja Savezu i pritom je, smatra Đurović,Trump još jednom pokazao koliko ne razumije o čemu je tu riječ.

“To nije nikakva vijest što se tiče Njemačke, ona povećava svoj udio u NATO-u još od početka krize u Ukrajini, ovo je samo nastavak toga” ističe Đurović

Čini se da je Trump jako ograničen, obzirom na njegovu poziciju njegove su manevarske mogućnosti jako ograničene, jer je pod velikom lupom. Merkel početkom svibnja ide u Moskvu, to bi trebao s njemačke strane biti znak da su spremni na razgovore s Moskvom, ali pod uvjetom da se primijeni dio onoga što je dogovoreno u Minsku.