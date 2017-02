NAKON TRI DANA ŽESTOKIH BORBI: Plinsko postrojenje INA-e oslobođeno iz ruku Islamske države

Sirijska je vojska nakon tri dana žestokih borbi oslobodila plinsko postrojenje INA-e, Hayan, koje je Islamska država početkom siječnja digla u zrak. Oslobođeno je uz pomoć boraca Hezbollaha i Iranske revolucionarne garde.

Večernjem je listu oslobođenje potvrđeno iz ureda Talala Al Barazija, guvernera Homsa. Dodaje se i da su se na teren odmah potom uputili stručnjaci koji će procijeniti štetu, a proizvodnja bi se trebala ponovno uspostaviti ubrzo.

Povlačenje iz Sirije zbog političke situacije

Ta su plinska postrojenja, piše Večernji list, bila kičma Assadovog režima. Tamo se dnevno proizvodilo čak tri milijuna kubičnih metara plina, većinom u vojne svrhe. Islamska ih je država zauzela zbog ofenzive na Palmiru koja se nalazi u blizini, kako režim od tih postrojenja ne bi imao koristi.

INA je 2007. završila istraživanja u bloku Hayan, a dovelo je to do šest otkrića plina i nafte. Podsjetimo, INA se iz Sirije povukla 2012. godine zbog sukoba u toj zemlji i političke situacije. Zbog toga je INA otpisala oko 3,4 milijarde kuna imovine u Siriji. Zbog rata u Siriji, postrojenja INA-e su pretrpjela velika oštećenja, no proizvodnja se vršila unatoč borbama.



O mogućnosti povratka na sirijska polja govorili su prošlog mjeseca, rekavši da postoji mogućnost da će se situacija u Siriji uskoro razriješiti, obzirom na to da je sada vrlo složena.