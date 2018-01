TEORIJE ZAVJERE: 10 razloga zašto neki i dalje sumnjaju u službenu verziju događaja od 11. rujna

Jedna od posljedica terorističkog napada 11. rujna 2001. bile su i brojne teorije zavjere koje tvrde kako službena istina nije prava.

Možda se moglo i predvidjeti da će oko terorističkog napada 11. rujna nastati brojne teorije zavjere. Nije bitno vjerujete li u njih ili ne, ali neke postavljaju stvarno intrigantna pitanja. Pogotovo kada se spoje s tajnovitošću s kojom su vlasti (razumljivo ili ne) reagirale na cijelu situaciju nakon terorističkog napada.

Ovih deset argumenata koji propitkuju službenu verziju napravio je Listverse.

10. Da li su tako prosječni i loši piloti uopće mogli upravljati tako moćnim avionima?

Brojna se pitanja postavljaju o sposobnosti terorista da upravljaju zrakoplovima koji su se zabili u Blizance i Pentagon. Naime, nije se radilo o malenim Cessnama već o ogromnim putničkim mlažnjacima. Razni TV programi pokušali su preko letnih simulatora i profesionalnih pilota vidjeti koliko je teško upravljati tim mrcinama u letu. Pokazalo se kako neiskusni piloti ne bi bili u stanju usmjeriti velike putničke zrakoplove točno u metu (što se posebno odnosi na Let 77 koji je pogodio Pentagon), jer su čak i iskusni profesionalni piloti imali problema s upravljanjem.



Trener pilota iz San Diega Rick Garza učio je teroriste letenju. Iako je koristio malene jednomotorce, nije ih mogao pustiti da prođu, već ih je čak zamolio da napuste tečaj jer su bili toliko nesposobni. (opširnije u točki 5)

9. Odgovor NORAD-a (ili nedostatak istog)

S obzirom da se Sjevernoameričko zapovjedništvo za zračnu obranu (NORAD) općenito smatra najsofisticiranijim protuzračnim sustavom obrane na svijetu, razumljivo je zašto se neki ljudi pitaju kako to da niti jednog od četiri oteta zrakoplova nisu presreli lovci stacionirani o obližnjoj zračnoj bazi Andrews.

Ovo je ključna stvar za mnoge istraživače koji se pitaju kako je dozvoljeno da se otmice dogode. Nekima je nezamislivo da vlasti nisu podigle presretače, posebno ako su bili svjesni kako je “nešto krenulo po zlu” dobrih 30 minuta prije no što se prvi zrakoplov zabio u World Trade Center.

Za usporedbu, ti konstantno “spremni na polet” presretači samo su tijekom 2000. poletjeli 129 puta. Isto tako treba napomenuti kako nije potrebno puno da se presretač pošalje u zrak. Ako avion i najmanje skrene s planiranog kursa ili ako je kontakt izgubljen na samo nekoliko minuta, šalju se borbeni zrakoplovi. Ako postoje i najmanje sumnje da se radi o situaciji za uzbunu, tretira se kao situacija za uzbunu. No unatoč tome, 11. rujna presretači nisu uzletjeli, ili barem ne na vrijeme.

8. Tvrdnje o eksplozijama i bombama

Postoje brojne teorije prema kojima su Blizanci srušeni kontroliranom eksplozijom. Na društvenim se medijima redovito pojavljuju video snimke i kutevi koji ‘dokazuju’ tu tvrdnju. No ne radi se o novoj tvrdnji. Gotovo odmah nakon urušavanja neki su ljudi tvrdili kako su čuli eksplozije iz unutrašnjosti zgrade. Čak su i neki vatrogasci koji su bili na licu mjesta tvrdili to u izjavama medijima. Jasno, razumljivo da je u to vrijeme vladala velika konfuzija.

Osoba za koju se vjeruje da je odgovorna za teoriju o ‘kontroliranom rušenju’ je David Rostcheck. Nakon što je vidio rušenje na televiziji, na internetu je objavio rečenicu: “Izgleda poput kontroliranog rušenja i ako ne čujemo više o tome sljedećih nekoliko dana onda je nešto stvarno krivo.”

Tvrdnje o eksploziji i bombama postoje i u slučaju Pentagona. April Gallop radila je u Pentagonu i bila je unutar zgrade sa svojim mladim sinom. Nije tajila svoje tvrdnje kako je eksplozija sličnija detonaciji bombe protresla zgradu. Nekoliko minuta nakon što se to dogodilo, kaže kako je izašla bosonoga iz zgrade kroz rupu koju je navodno napravio ogromni putnički zrakoplov. No ona nije vidjela niti ostatke letjelice, niti leševe putnika, niti njihovu prtljagu. Bila je toliko uvjerna kako je cijela službena priča potpuna laž da je čak pokušala i tužiti vladu SAD-a (u slučaju Gallop protiv Cheney). Nema ni potrebe naglasiti kako se suočila s brojnim napadima zbog svog ‘neameričkog’ ponašanja.

7. Govor Donalda Rumsfelda 10. rujna

Dan prije napada 11. rujna ondašnji ministar obrane Donald Rumsfeld objavio je kako će doći do velikih rezova u Pentagonu kako bi se oslobodili milijuni dolara za oružje i operacije. Uz to je i tiho priznao kako nije poznato gdje je nestalo 2.3 trilijuna dolara. Ustvrdio je kako će Pentagon djelovati učinkovitije i lakše ući u trag nestalom novcu. Čak je izjavio i kako će stare i neučinkovite računalne sustave koji su pratili svaku vladinu obrambenu transakciju prepraviti kako bi se dijeljenje informacija učinilo lakšim i preciznijim.

Pred nacionalnim i međunarodnim medijima, Rumsfeld je izjavio kako ne napada Pentagon, već ga ide “osloboditi!”. Manje od 24 sata kasnije, Pentagon je ponovno u vijestima kao treća meta terorista.

6. Izbrisani računalni sustavi

Možda ono što je učinilo gore spomenuti govor Donalda Rumsfelda još više sumnjivim upravo je činjenica da se sav hardver (kao i sve bilješke tamo pohranjene) nalazio baš na mjestu u koje se zabio Let 77. Šteta je bila tolika da su sve bilješke potpuno uništene i ništa se nije moglo povratiti.

S obzirom da je i sam Rumsfeld naveo kako se 2.3 trilijuna dolara izgubio trag, taj je novac teoretski nestao u dimu 11. rujna 2001. Oni koji vjeruju u tvrdnje o “crnim fondovima” i financiranjima koja službeno ne postoje, nisu mogli ne primijetiti kako je 2.3 trilijuna dolara upravo postalo dostupno vlastima da ih potroše i ulože kako god žele.

Jasno, za ovo nema dokaza, sve je samo špekulacija. Ali to je i smisao crnih fondova. No neoboriva je činjenica da je 2.3 trilijuna dolara ostalo zauvijek izgubljeno unutar sustava nakon tragičnog događaja kod Pentagona.

5. Druge teorije u vezi Leta 77

Hani Hanjour, osoba koja je navodno upravljala Letom 77, navodno nije bila u stanju upravljati i tako precizno zabiti zrakoplov u Pentagon. Posebno ne pod uglom potrebnim za nanošenje tolike štete.

Samo nekoliko tjedana prije napada, službenici zračne luke u Marylandu htjeli su provjeriti ima li Hanjour stvarno ima pilotsku dozvolu kada je pokušao unajmiti malenu Cessnu. Inzistirali su da napravi probni let. Jedan od instruktora izjavio je kako Hanjour jednostavno nije bio u stanju pilotirati, te su mu odbili iznajmiti letjelicu.

Uz to, telefonski pozivi načinjeni iz Leta 77 samo nekoliko minuta prije pada navodno su bili lažni. Neki vjeruju kako su pozivi stvoreni tehnologijom koja je izmjenjivala glasove. Ideje što se stvarno dogodilo s pravim putnicima raznolike su, od toga da su svi dobili nove identitete pa do toga da su jednostavno poubijani.

Koliko god ludo ove teorije zvučale, usamljeni čudaci nisu jedini koji u njih vjeruju. Brojni akademici, znanstvenici, bivši vojnici i obavještajci odbijaju povjerovati u službenu priču.

4. Tvrdnje o projektilima

Još jedna tvrdnja o napadu na Pentagon podupire ono što govori April Gallop. Umirovljeni general bojnik Albert N. Stubblebine III izjavio je kako može dokazati da nije zrakoplov ono što je pogodilo Pentagon. Stubblebine je javno prozborio o svojim tvrdnjama. Iako je u početku vjerovao u službenu verziju, predomislio se kada je detaljnije promotrio napad na Pentagon. Zatim je počeo otkrivati ono za što vjeruje da je prikrivanje istine monumentalnih proporcija.

Stubblebine tvrdi kako su oko Pentagona bile isključene sve kamere osim jedne. Vlasti su u javnost pustile pet sličica filma koje naizgled prikazuju zrakoplov kako udara u zgradu. Stubblebine tvrdi kako snimka u stvari prikazuje projektil, ali da su slike lagano izmijenjene. Je li to bila bomba koju je čula April Gallop?

Postoje tvrdnje kako su tijekom napada bili isključeni PZO sustavi oko Washingtona. Drugi, koji iz zabave prate frekvencije žurnih službi, tvrde kako su čuli riječi “Pentagon je pogođen projektilom!”.

3. Let 93 i bijeli zrakoplov

Zrakoplov na kojeg se često zaboravi pri raspravama o napadima 11. rujna je Let 93. Konkretnije, kako je završio na zemlji? Tijekom božićnog govora vojnicima stacioniranim u Bagdadu 2004., Donald Rumsfeld je priznao kako su taj zrakoplov srušili američki lovci. Teoretičari zavjera odmah su se bacili na tu Rumsfeldovu izjavu, dok je službeni Pentagon jednostavno rekao da se političar “krivo izrazio”.

Službena priča tvrdi da su sami putnici savladali teroriste, ali da se tijekom borbe zrakoplov srušio u polje u Pennsyalvaniji. No gotovo odmah su se pojavile glasine da su ga srušili borbeni zrakoplovi.

Kako bi sve bilo još čudnije, misteriozan bijeli zrakoplov viđen je kako kruži nad Bijelom kućom malo prije ili baš kada su pogođeni Pentagon i Blizanci. John King, korespodent Bijele kuće za CNN, izjavio je uživo: “Inače ne viđate zrakoplove iznad Bijele kuće. To je zabranjeno područje”. Zatim je dodao kako je “tajna služba jako zabrinuta zbog njega.”

Je li taj misteriozni zrakoplov zatim usmjerio svoju pažnju na Let 93 nakon što je ovaj napustio zračni prostor Washingtona nije poznato. Isto tako ne znamo odakle je došao, kamo je išao, niti tko je bio u njemu.

2. CGI tehnologija

Sigurno ste na internetu vidjeli brojne primjere kako se pomoću CGI tehnologije stvaraju iluzije koje izgledaju kao da su prave. Možda ste isto tako vidjeli video koji pokazuje snimku drugog zrakoplova kako udara Južni toranj. U tvrdnji koja je bizarna koliko je i fascinantna (u smislu tehnologije potrebne da se tako što postigne) bivši pilot CIA-e John Lear tvrdi kako niti jedan zrakoplov nije pogodio Blizance, već da je sve to bila CGI iluzija, tempirana da ‘pogodi’ svaki toranj u trenu kada dođe do eksplozije.

Njegove se tvrdnje uglavnom samo kritiziraju i obično ih se odbacuje bez razmišljanja.

1. Fizikalni argument (recimo)

Kao i CGI videi, po društvenim mrežama kruže i tvrdnje koje se mogu svesti na to da “gorivo za mlazne motore ne topi čelične grede”. To se odnosi na tvrdnju koju mnogi ljudi odbijaju, a koja glasi da je urušavanje Blizanaca posljedica intenzivne vrućine zbog zapaljenog goriva.

Čak i da se to dogodilo, tvrde, sigurno se ne bi dogodilo dva puta za redom. Čak i neki stručnjaci za graditeljstvo, demoliranje i fiziku visokogradnji vjeruju kako je rušenje Blizanaca (i zgrade 7 kratko kasnije) rezultat kontrolirane eksplozije bombi unaprijed postavljenih u potporne grede građevina.

Jasno, postoje i kontraargumenti za sve ove tvrdnje. Dok je moguće da se grede ne bi stvarno rastopile, isto je tako moguće da bi dovoljno oslabile da ugroze integritet građevine.

+) Brojne kontradiktorne vremenske crte i svjedočanstva

Iako se možda samo radi o zbunjenim izjavama danim u izrazito emocionalnoj situaciji, brojna kontradiktorna svjedočanstva, suprotstavljene izjave i različiti opisi događaja za mnoge su ljude dokaz da službena verzija 11. rujna nije točna. Tome je pridonio i sam ondašnji predsjednik George W. Bush, koji je više puta davao izjave u suprotnosti sa službenim opisom napada.