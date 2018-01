SVJEDOK O POKUŠAJU ATENTATA NA PREMIJERA CRNE GORE: ‘Odbio sam ubiti Đukanovića, a iza svega stoje Rusi’

‘Nisam rukovodio nikakvim događajima i nisam bio organizator’, rekao je svjedok

Na Višem sudu u Podgorici nastavljeno je suđenje optuženima za pokušaj terorizma na dan izbora u Crnoj Gori 2015. godine. Saslušan je svjedok Aleksandar Sinđelić koji tvrdi da je odbio ubiti tadašnjeg premijera Milu Đukanovića, što mu je naredio Eduard Šimakov, piše Al Jazeera.

‘Istog trenutka kada me to pitao, znao sam da nemam mogućnosti to napraviti jer je sigurnosna situacija bila loša, ne bavim se kriminalom’, rekao je Šinđelić. Kaže kako nije rukovodio niti organizirao ovakve ili slične događaje.

Tvrdi da nije bio organizator

‘Nisam rukovodio nikakvim događajima i nisam bio organizator. Vezano za događaje od 2015. godine, jesam ih pratio, ali Rusi su bili ti koji su u odnosu na te događaje spominjali ovo za 2016. godinu’, rekao je Sinđelić odgovarajući na pitanje obrane o tome je li ranije bio organizator sličnih akcija. Dodao je kako je radio samo ono što mu je rečeno, i to u okvirima svojih znanja i mogućnosti, prenose crnogorski mediji.



Svjedok je ponovio optužbe da su Rusi prvo došli na poziv Demokratskog fronta i da su oni molili pomoć, a onda ih ‘namjestili’. Demantira da ga je bilo tko pripremao za saslušanje, kao i informacije da je slušao razgovore iz mjera tajnog nadzora. To je pitanje smatrao uvredljivim.

Na optužnici i dva Rusa

Optužnica Specijalnog tužiteljstva obuhvatila je i dvojicu ruskih državljana, Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, te državljane Srbije Nemanju Ristića, Predraga Bogićevića i Dragana Maksića. Na optužnici su Miloš Jovanović, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić i Srboljub Ðorđević, a njome su obuhvaćena i tri crnogorska državljanina – lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i Mihailo Čađenović, službeni vozač DF-a, dok se postupak protiv prevoditelja DF-a Ananija Nikića vodi posebno.

TROJICA SRBA PRIZNALI SUDJELOVANJE U PRIPREMI TERORISTIČKIH NAPADA: Između ostalog planirali i likvidaciju premijera