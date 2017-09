‘SVI MISLIMO DA SU ONI ČUDOVIŠTA…’ Nakon razgovora sa stotinu silovatelja došla do šokantnog zaključka

Madhumita Pandey je imala svega 22 godine kada je otišla u zatvor Tihar u New Delhiju kako bi intervjuirala osuđene silovatelje. U protekle tri godine razgovarala je s njih stotinu i to kako bi napisla svoju doktorsku disertaciju iz kriminologije na beritanskom sveučilištu.

Sve je počelo nakon što je jedna banda ubila i silovala ženu koja je bila članica “Nirbhaya” (neustrašiva). Detalji slučaja o mladoj studentici medicine koja je napadnuta dok se s prijateljicom vraćala kući iz kina. Ona je samo jedna od 34.651 žrtve silovanja u Indiji u 2015. godini.

Nakon njenog silovanja i ubojstva, brojni su Indijci izašli na ulice kako bi protestirali protiv “kulture silovanja i nasilja prema ženama”. “Svi su govorili o istome. Zašto to ti muškarci čine? Smatramo ih čudovištima jer smatramo da ni jedno ljudsko stvorenje ne može učiniti nešto takvo”, kazala je Pandey.

Nakon toga provela je tjedne razgovarajući sa silovateljima . Većina tih muškaraca bila je neobrazovana, a tek nešto ih je završilo srednju školu. “Kada sam počela istraživati , bila sam uvjerena da su ti muškarci čudovišta. No, kad razgovarate s njima, shvatite da to nisu neki posebni muškarci, oni su vrlo jednostavni, uobičajeni. Ono što su učinili može se povezati s odgojem i uvriježenim razmišljanjima”, priča mlada Indijka za The Washington Post.



U indijskim kućanstvima, čak i obrazovanim obiteljima, smatra ona, žene su često vezane uz tradicionalne uloge. Pritom dodaje kako se uškarce uči o lažnoj muškosti, a žene da budu podložne. “Svi pokušavaju pojasniti kako je nešto strašno loše sa silovateljima, no oni su dio našeg društva. Oni nisu stranci koji su dovedeni iz drugog svijeta”, kazala je Pandey dodajući kako su je neka od saslušanja silovatelja podsjetila na na uvriježena uvjerenja čak i u njenom kućanstvu.

“Nakon što razgovarate sa silovateljima šokirate se. Ti muškarci imaju moć kojom vas tjeraju da ih sažaljevate. Kao žena se ne biste trebali tako osjećati. U tim trenucima umalo sam zaboravljala da su oni osuđeni silovatelji. Po mom iskustvu, brojni od tih muškaraca smatraju da nisu nikog silovali. Oni uopće ne razumiju što je pristanak na spolni odnos”, pojasnila je mlada Indijka dodajući kako si je nakon toga postavila itanje jesu li to samo ti muškarci ili većina njih u zemlji.

Indijsko društvo je vrlo konzervativno. Seksualna edukacija izostavljena je iz većine školskih kurikuluma, a zakonodavci smatraju kako bi takve teme mogle pokvariti mlade i uvijediti tradicionalne vrijednosti.

“Roditelji čak ne žele izgovoriti riječi poput: penis, vagina, seks ili silovanje. Ako ne mogu prijeći preko toga, kako onda educirazi mlade dečke”, pita se Pandey koja navodi kako su silovatelji s kojimaje razgovarala mahom pravdali svoje postupke, izgovarali se i krivili žrtve dok ih se svega troje pokajalo.

Jedan razgovor izdvojila je kao poseban i to onaj sa silovateljem petogodišnje djevojčice. On je kazao kako mu je žao zbog onog što je učinio, da e svjestan da joj je uništio život jer više nije djevica i nitko je neće htjeti ženiti. Pritom je napomenuo da bi je on želio oženiti kad izađe iz zatvora. Pandey je to šokiralo pa je potražila žrtvu o kojoj je silovatelj govorio. Ispostavilo se da njena obitelj uopće ne zna da je on u zatvoru