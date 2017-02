SUSJEDI SE HVALE ‘MOĆNIM SRPSKIM ORUŽJEM’: Evo što sve mogu ‘Šumadija’, ‘Stršljen’, ‘Miloš’ i ‘Lazar’

Na sajmu naoružanja IDEX 2017. u Abu Dhabiju Srbija je premijerno prikazala svoje najnovije proizvode obrambene industrije – raketu ‘Šumadija’ i bespilotnu letjelicu ‘Stršljen’, oklopna vozila ‘Miloš’ i ‘Lazar 3’.

Srpsko ministarstvo obrane pohvalilo se kako su novi proizvodi već izazvali velik interes, piše Blic te navodi kako će se proizvodnjom rakete ‘Šumadija’ s dometom do 300 kilometara Srbija svrstati među deset zemalja svijeta koje proizvode taktičke balističke rakete. Po svojim karakteristikama ‘Šumadija’ navodno može parirati kineskoj raketi WS-2 ili najmoćnijoj izvedbi američkog sustava M270.

Radi se o artiljerijskoj raketi s korekcijom putanje s dometom od 300 kilometara. Riječ je o vođenoj raketi teškoj 1500 kilograma, od čega na gorivo odlazi gotovo 900 kilograma, dok bojeva glava teži 200. Sustav ima inercijalno vođenje. Raketa će imati svoj lansirni kontejner od kompozitnih materijala i čelika, a plan je da se sustav smjesti na vozilo na koje mogu stati četiri do šest kontejnera.

Bespilotna letjelica ‘Stršljen’

Radi se o bespilotnom helikopteru za promatranje i borbene uvjete. Predviđeno je da leti i do pet sati u fazi promatranja, a do dva i pol sata kada sudjeluje u borbi. Radi se o ultralaganom UAV helikopteru čija je maksimalna težina 750 kilograma, no ima mogućnost nositi borbeni teret i gorivo teško do 350 kilograma.



Može letjeti na visini od 4000 metara, brzinom od 180 kilometara na sat. ‘Stršljen’ radi na električnom motoru zbog čega je nečujan, a zbog materijala od kojeg je izrađen slabo je vidljiv na radaru.

Oklopno vozilo ‘Miloš’

Ovo je višenamjensko oklopno borbeno vozilo s pogonom na sva četiri kotača. Ima mitraljez od 12,7 mm te šest bacača dimnih kutija od 82 mm. Motor ima 300 konjskih snaga. Vozilo je teško 14 tona. Maksimalna brzina koju može razviti je 110 kilometara na sat. ‘Miloš’ je dug 5,3 i visok 2,3 metra, a u njega stane osam vojnika.

Može biti opremljen protuoklopnim raketnim sustavom, nositi raketni PVO sustav, termovizijske kamere i radarski sustav za kopneno promatranje. Osim kao borbeno, ovo se vozilo može koristiti i kao komandno, ambulantno te izviđačko vozilo.

Oklopno vozilo ‘Lazar 3’

Ima pogon na svih osam kotača, a opremljen je ruskom borbenom stanicom MB2-043. Raspolaže automatskim bacačem granata od 30 mm i mitraljezom kalibra 7,6 milimetara.

Artiljerijska raketa ‘Grad’

Ovo je još jedan novi proizvod, a radi se o raketi dometa 52 kilometra, kalibra 122 milimetra.

Kako navodi srpsko ministarstvo obrane, tržište UAE jedno je od ključnih za obrambenu industriju Srbije te na njemu postoji aktivnih ugovora u vrijednosti od oko 220 milijuna dolara, piše Blic.