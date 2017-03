SKANDAL U SRBIJI, OBJAVILI PODATKE O 400.000 GRAĐANA: ‘Do sada glasao za DS. Neće više. Invalid’

Na jednom su se javnom serveru pojavili podaci 400.000 građana Srbije. U tablice su upisani podaci poput JMBG-a, broja osobne iskaznice, adrese, brojeva telefona i mobitela, a uz te podatke ponegdje stoje i napomene da se sve koristilo u stranačke svrhe, javlja N1, koji donosi priču hakera koji je navodno pronašao tragove o tome tko i zbog čega te podatke koristi.

Ti su podaci precizno razvrstani i podijeljeni u 222 tablice iz gradova i sela cijele Srbije. Uz neke od tih podataka stoje i napomene koje ukazuju na to da su podaci korišteni u stranačke svrhe, primjerice:

6209: Do sada glasao za DS. Neće više. Invalid. Djeca 20 i 22 godine. Nezaposlena, žena radi u kafiću za 11.000. On invalid iz Bosne.

7382: Žena od Ramiza. Kaže da se prije glasanja dalo malo ulje, brašno itd. pa će glasati svi Šiptari iz Adica za nas. Puno zna.



34142: Veliki protivnik ove vlasti. Ne kontaktirati.

Tom javnom serveru svatko može pristupiti

Ti su podaci objavljeni na javnom serveru kojem svatko može pristupiti. IT stručnjak kaže da mu takav server inače nije zanimljiv, ali kad je dobio informaciju da je neočekivano zagušen, pogledao je o čemu se radi.

‘Kad smo krenuli kopati po tome, da vidim što se tu zapravo događa i da probamo doći do toga čije je to – kako očito naše nije bilo – tu smo zaključili analizom da se tu nalaze kompletni podaci preko 400.000 građana”, rekao je za N1.

Ovaj IT stručnjak smatra da je te podatke krenula raditi neka politička stranka još davnih dana, no onda je to prilikom smjene vlasti prešlo u drugu političku stranku pa su podaci nadopunjavani.

‘Ovako nešto nikad nisam vidio’

Dodao je i da ti podaci mogu biti zloupotrebljeni na različite načine, uglavnom financijske. Zbog zaštite se ne objavljuje adresa servera na kojem su svi ti podaci objavljeni.

‘Ja imam određenu karijeru u IT-ju, neko vrijeme traje. Ja ovako nešto nisam vidio svojim očima. Viđao sam ljude koji ne znaju raditi svoj posao, i to je OK, ali da netko na ovakav način tretira podatke… U procesu gledanja svega toga, jedan komentar je bio – živi ljudi na izvol’te’, rekao je za N1.