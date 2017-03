SJAJNA VIJEST: Uskoro ćete iz Zagreba moći letjeti u Dubai, poznata i cijena leta

U Berlinu je počela Internacionalna turistička burza, jedan od najvećih turističkih sajmova u svijetu na kojem se gotovo 10 tisuća izlagača natječe tko će bolje predstaviti svoju zemlju. Na sajmu sudjeluje i ministar turizma Gari Cappelli, a već prvog dana Hrvatska je primila sjajne vijesti.

Najveći zračni prijevoznik na Bliskom istoku i jedan od najboljih u svijetu – Emirates prepoznao je upravo našu malu zemlju kao potencijalnog partnera.

‘Mi smo jako zainteresirani za nogomet, sponzoriramo Real Madrid i jako volimo Luku Modrića. On će možda biti i putnik na našem prvom letu Zagreb – Dubai 1. lipnja. Hrvatsku praktički spajamo s 40 gradova u tom dijelu svijeta, a na letovima očekujemo popunjenost 70-80 posto. Siguran sam da će linija donijeti nove turiste Hrvatskoj i doprinijeti gospodarskoj suradnji ‘, otkrio je na berlinskoj burzi turizma ITB drugi čovjek zračnog prijevoznika Emirates iz Dubaija Thierry Antinori, najavljujući svakodnevne letove cijele godine između ova dva grada, piše Večernji.

Ministar turizma – zadovoljan

Širokokrupni zrakoplovi s 35 sjedala svakodnevno će prometovati na relaciji Zagreb – Dubai, a cijene karata bit će oko tri tisuće kuna. Zadovoljan je i hrvatski ministar turizma Gari Cappelli.



‘To je prilika da Hrvatsku približimo Aziji i osvojimo nova tržišta, za trenutak kad se u arenu vrate konkurenti koji su sada u problemima – kaže Cappelli koji, ohrabren razgovorima u Berlinu, prognozira do 10 posto više gostiju i prihoda u 2017. prema 2016. To bi moglo značiti više od milijun novih turista u 2017. te rast lanjskih prihoda od oko osam milijardi eura za 800.000 eura. “Sve su vijesti pozitivne. I to ne samo za obalu. Avioprijevoznik Euro Wings ozbiljno razmišlja da sezonsku liniju Stuttgart – Osijek produlji na cijelu godinu, za ovu su prema Hrvatskoj povećali broj sjedala 43 posto, a već planiraju novi rast u 2018. od 30 posto’, kazao je ministar turizma Gari Cappelli.