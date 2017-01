DAČIĆ DIJELI PACKE KAO VELIKI STRUČNJAK: ‘Mi nemamo problem s Hrvatskom. Hrvatska ima problema sama sa sobom’

Srbija će igrati konstruktivnu ulogu u rješavanju problema u regiji, ali bi mogla glasovati protiv interesa susjednih zemalja koje nisu podržale Srbiju u pitanjima koje su važne za nju – izjavio je srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić.

On je u velikom intervjuu agenciji Beta kazao da “to nije osveta, već politika reciprociteta, jer Srbija neće nikome dopustiti da je ponižava”.

“Odnosi u regiji čekaju na eksploziju”

“Jedva čekam kada će se u međunarodnim organizacijama pojaviti neki stav koji je važan za Makedoniju ili Crnu Goru, pa ćemo vidjeti kako će se Srbija postaviti”, izjavio je Dačić.

Kazao je kako priznanje Kosova i podrška njegovom članstvu u UNESCO-u opterećuju odnose Srbije sa susjedima, ali da to ne znači da će protiv njih poduzimati neke bilateralne korake.



“Ne govorim da ćemo mi sada nešto poduzimati protiv Crne Gore, ili Makedonije, ili Hrvatske, ili bilo koga drugog. Ja samo govorim o našem odnosu prema njihovim zahtjevima kada oni budu na dnevnom redu (…) Riječ je o našem teritorijalnom integritetu”, kazao je šef srpske diplomacije dodajući kako želi da se pitanje Kosova “riješi trajno, ali samo dogovorom”.

O odnosima u regiji općenito je kazao kako su puni problema “koji su skriveni pod tepih i jednostavno čekaju na eksploziju”.

Naročito loši odnosi s Hrvatskom

Značajan dio intervjua s Dačićem odnosio se na odnose Srbije i Hrvatske koji su, prema njegovoj ocjeni, naročito loši. Najavio je sastanak s hrvatskim ministrom vanjskih poslova Davorom Ivom Stierom i napomenuo da Srbija “nije učinila niti jedan potez koji je bio usmjeren protiv Hrvatske, naprotiv”.

Kazao je da se prije nekoliko godina, kao premijer Srbije, s tadašnjim hrvatskim premijerom Zoranom Milanovićem dogovorio o načinu rješavanja bilateralnih pitanja i da su formirane komisije i radne grupe, ali da “hrvatska strana nije bila baš zainteresirana za rješavanje svega toga” i da “čak nisu imenovali ni svoje predstavnike u tim radnim grupama, a danas ističu da su to neki teški problemi”.

“Danas je standard u Hrvatskoj biti protiv Srbije”

“Primjerice, za granicu Hrvatska nikada nije imenovala svoj dio komisije koja se treba baviti tim pitanjem. Također sva ova pitanja koja Hrvatska danas ističe, kao što je zakon o ratnim zločinima, to pitanje univerzalne jurisdikcije apsolutno Hrvatska nikada nije spominjala do prije nekoliko godina, iako je taj zakon na snazi više od 10 godina. Sve u svemu, ako se tome dodaju ideološki problemi koji postoje, a to znači problemi unutar Hrvatske koji su uvijek opterećeni logikom antisrpske poltike, došli smo do situacije da je danas biti protiv Srbije jedan standard u Hrvatskoj”, rekao je Dačić.

Ponovio je teze o “obnovi ustaške ideologije” i “rehabilitaciji ustaških zločinaca” te poručio da “Srbija nema problema u odnosima s Hrvatskom, već da Hrvatska ima problema sa samom sobom, odnosno sa svojom poviješću”.

“Nas ne zanima Hrvatska, neka rade oni što hoće, nas zanima njihov odnos prema Srbima koji tamo žive, prema Srbima koji su bili žrtve u Drugom svjetskom ratu. Danas Srba ima manje od pet posto, a prije 30 godina ih je bilo 15 posto”, rekao je Dačić te naglasio kako od Hrvatske očekuje da se ponaša kao odgovorna članica EU-a.

