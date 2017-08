PUTOVANJE IZ PAKLA IH DOVELO U NOVI PAKAO: ‘Ne marimo što smo stigli u ratnu zonu jer smo ionako mrtvi’

Kreću na put tjerani siromaštvom i represijama, vođeni velikim ambicijama i nadajući se svjetlijoj budućnosti. No, onda ih dočeka pakao tijekom putovanja koji ih odvodi u ratnu zonu. Kažu da ne mare.

Više od 24 sata bili su prisiljeni sjediti na podu plastičnog čamca dok je plovio morem, a ustati nisu smjeli ni kako bi mokrili ili povratili. Obroke koje su si ponijeli oduzeli su im prije putovanja, a kada je krijumčar koji ih je prevozio primijetio patrolni čamac naredio im je da skoče u more. Drugi čamac s migrantima stigao je i idućeg dana. U njemu je bilo natrpano i više ljudi, a krijumčari su u njih usmjerili puške i također im naredili da skoče u mračnu vodu.

Riječ je o putovanjima migranata, tinejdžera mahom iz Somalije i Etijopije, koji su se ukrcali na somalijskoj obali. Na putovanje su tvrde potaknuti siromaštvom i političkim represijama u njihovim zemljama, ali i ambicijom da rade u mirnijim zemljama Perzijskog zaljeva.

U Međunarodnoj organizaciji za migracije navode kako su neki od onih koji dolaze u Jemen iz najveće etijopske regije Oromie gdje već više od godine traju učestali prosvjedi protiv vlade.



Oni koji su prošlog tjedna stigli do pustog dijela plaže Arapskog mora u provinciji Shwaba pronađeni su kako teturaju u napuštenoj džamiji. Djelatnici Ujedinjenih naroda naveli su kako su patili od teškog oblika dijareje te da su ih jako boljeli udovi. Od 280 ljudi koji su stigli u dva brodića 54-ero ih je proglašeno mrtvima ili nestalima.

“Prije no što smo se ukrcali, sanjao sam o lijepom životu, a kada sam smo krenuli shvatio sam da sam u problemu. Moj jedini san bio je stići do obale. Ništa više. Molio sam se i molio”, ispričao je za New York Times 18-godišnji Saeed Shiekh Sayado. Znao je da ulazi u ratnu zonu u Jemenu, no i on je želio stići do Adena.

Oni najjači među putnicima, kada su se domogli obale počeli su pješačiti prema Adenu, gradu opustošenom ratom i kolerom, ili prema Saudijskoj Arabiji.

‘Sanjam o zaradi novca koji ću dati roditeljima’

U Međunarodnoj organizaciji za migracije kažu kako je ove godine u Jemen stiglo 55 tisuća Etijopljana, a šef organizacije Laurent de Boeck ističe kako je šokran izjavama dječaka koji su rekli da ne mare što je njihova destinacija ratna zona. “Ne marim jer sam ionako već mrtav, rekli su mi. Oni ne vide budućnost”, kazao je Boeck.

Osvrćući se na slučaj dva posljednja plovila kaže kako je neobično da su krijumčari ljude tražili da skaču u more, no onima koji su plivali su njegovi djelatnici pomogli, dok su druge, koji su se utopili, pokopali.

Masno Taha Momi ( 18) bila je među skupinom koja je stigla u četvrtak. Njenog supruga zadržale su vlasti u Etijopiji zbog sudjelovanja u prosvjedima. “Nestao je prije pet mjeseci i ne znam je li ga zadržala policija ili je negdje drugdje. Pretražili su našu kuću i prijetili i da će mene odvesti”, priča 18-godišnjakinja koja je u petom mjesecu trudnoće. Navodi kako joj je putovanje bilo užasno, te da ju je krijumčar gurnuo u more. Danas se nalazi u džamiji na obali i zbog svog stanja ne može nastaviti putovanje. Željala je ići u Aden.

Jamal Yousef (18) iz grada Gelemso napustio je sedmi razred škole. Na put ga je poslala obitelj koja se bojala za njegovu sigurnost. Ispostavilo se i da je putovanje prava noćna mora. Tvrdi kako je bio prestravljen na brodu i da nije mogao razmišljati o ničemu.

“Sanjam otići u Saudijsku Arabiju. Kada ondje zaradim novac odnijet ću ga svojoj obitelji. No, zasad, kaže, radit ću bilo gdje u Jemenu”, zaključuje kao i brojni drugi.