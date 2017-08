PUTINOVE TAJNE GODINE: Što je točno radio prvi čovjek Rusije kao agent KGB-a u Istočnoj Njemačkoj?

Putin nerado govori o svojim danima kao KGB-ov agent u Istočnjoj Njemačkoj, no te tajne godine bivšeg KGB-ovca itekako su važne za njegov uspon na vlast, a objašnjavaju i zašto je se ne odriče baš lako.

“Obavještajac nikada ne može biti bivši”, kaže ruska izreka, a Vladimir Putin je, po svemu sudeći, živi primjer da je ona istinita.

On je od 1975-1991.godine bio agent KGB-a. On ne priča mnogo o svojoj karijeri u KGB-u, niti ogodinama koje je proveo u Dresdenu (1985-1989) kao agent KGB-a uIstočnoj Njemačkoj.

Gotovo ništa se ne zna o operacijama u kojima je sudjelovao kao agent vanjske obavještajne službe. Ipak, nešto se tu i tamo otkrije, a svakako najznačajniji događaj je bila njegova reakcija kad je pao Berlinski zid.



Skromno opisije svoj ‘rutinski posao’

Putin je bio dosta mlad agent (33 godine) kada ga je rukovodstvo KGB-a uputilo u Istočnu Njemačku. Tada je već bio oženjen (sada već bivšom suprugom) Ljudmilom i imao je jedno dijete – kćer Mariju (mlađa kćerka Jekaterina je rođena u Dresdenu 1986). Po završetku obuke u Akademiji vanjske obavještajne službe u Moskvi Putin je mogao birati (s obzirom na to da je govorio njemački) hoće li čekati nekoliko godina da ga upute u Zapadnu Njemačku ili će odmah otići u Istočnu Njemačku. On je izabrao ovo drugo.

U knjizi intervjua s prvim čovjekom Rusije, Putin govori o tome kako su agenti KGB-a bili zainteresirani za prikupljanje svih informacija vezanih zastrateškog protivnika, misleći pri tome na NATO. Ruski predsjednik je skromno okarakterizirao svoj rad kao “prilično rutinski posao” i naveo svoje tadašnje aktivnosti: regrutiranje informanata, prikupljanje podataka i njihovo prosljeđivanje u Moskvu.

U intervjuu za državnu televiziju Rossia 24 2017. godine Putin je rekao da je sav njegov posao u vanjskoj obavještajnoj službi bio tijesno povezan s ilegalnim, tj.tajnim agentima. S obzirom da je sam Putin bio časnik KGB-a, to znači da je on komunicirao s ilegalnim rezidentima i pomagao im da ostanu u vezi “s centrom”.

Stječe se dojam da sada Putin kao predsjednik priča o periodu provedenom u Njemačkoj kao o nečemu što mu je ostalo u lijepom sjećanju, i da ne zaboravlja svoje stare kolege. Na primjer, on je 2017. godine osobno posjetio svog bivšeg šefa Lazara Mojsejeva, nekadašnjeg predstavnika KGB-a u Službi državne sigurnosti Istočne Njemačke, i čestitao mu 90. rođendan.

Zavidjeli Nijemcima

Putinova (sada bivša) žena Ljudmila je u intervjuu rekla da je njihova obitelj bila oduševljena njemačkom čistoćom i organiziranošću.

“Život u Dresdenu bio je puno drukčiji nego u SSSR-u. Ulice su bile čišće, ljudi su prali prozore jednom na tjedan” kaže Ljudmila no dodaje kako je zavidjela njemačkim susjedima. “Sudeći prema tome kako su živjeli, zaposlenici Stasija imali su bolje plaće nego naši dečki. Trudili smo se štedjeti kako bismo kupili auto” rekla je Ljudmila u intervjuu 2000, kao supruga tada novog, slabo poznatog vršitelja dužnosti predsjednika.

Što se samog Putina tiče, on je priznao da je u Njemačkoj dobio 12 kilograma zahvaljujući njemačkom pivu koje je pio dok se odmarao poslije napornog radnog dana u KGB-u. Po povratku u Rusiju je izgubio suvišne kilograme.

Po Ljudmilinim riječima, oni su organizirali obiteljske ručkove na koje su pozivali i Putinove kolege i Nijemce. Tamo je, naravno, bilo i nekoliko agenata Stasija, jer su SSSR i Istočna Njemačka bili saveznici, a pripadnici istočnonjemačke tajne policije su živjeli u Putinovom susjedstvu.

Ruski lider kaže da njegova obitelj nije živjela luksuzno. Uspjeli su samo uštedjeti novac za automobil, koji je u socijalističkim zemljama u to vrijeme bio rijetkost.

Odlučan i smiren spasio stožer KGB-a

Međutim, Stasi je loše prošao 1989. godine kada je pao Berlinski zid i počelo ujedinjenje Njemačke. Putin je 5. prosinca 1989. godine vidio kako gomila ljutih građana trči na zgradu njemačke državne sigurnosti, koja se nalazila u istoj ulici kao i sjedište KGB-a, i shvatio je da će i njegov stožer biti napadnut. Pokušao je uspostaviti kontakt s upravom KGB-a u Moskvi, ali mu nitko nije odgovarao na poziv. Tada je Putin samostalno povukao odlučan potez.

Siegfried Danat, koji je bio u toj gomili, sjeća se kako je ruski časnik izašao iz zgrade i prišao zatvorenoj kapiji. Rekao je okupljenoj gomili da se ljudi moraju odmaknuti od objekta jer je to bilo sovjetsko područje i upozorio kako su stražari naoružani te im je dopuštenu pucati u kranjoj nuždi. Danat kaže da je taj pripadnik KGB-a bio pristojan i dobro je govorio njemački. Te riječi su umirile gomilu (nitko nije želio krvoproliće) i svi su ostavili sjedište KGB-a na miru, piše Russia beyond the headlines.

Vladimir Putin (a on je bio taj časnik) nije imao mnogo vremena da uživa u trijumfu. Za nekoliko dana su on i njegove kolege uništili sav materijal vezan za aktivnost KGB-a u Istočnoj Njemačkoj. Najvredniji dokumenti su poslani u Moskvu, a sve ostalo je spaljeno. “Palili smo ih danonoćno”, rekao je Putin. “Toliko smo papira spalili da se pećnica pokvarila”. Ubrzo zatim je Putin sa svojom obitelji napustio Dresden. Njegova misija bila završena, kao i prisustvo KGB-a u Njemačkoj. U Rusiju, koji više nije poznao, vratio se sa starim autom i perilicom rublja…