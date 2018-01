PRIZOR S KRAJA SVIJETA: Pogledajte kako izgleda jedina cesta koja vodi iz Sjeverne Koreje u Rusiju

Iako Google Maps nije dozvoljen u Sjevernoj Koreji, njime ipak na jednom mjestu možete doći gotovo do same granice te države.

Sjeverna je Koreja bez sumnje jedna od najtajanstvenijih nacija na svijetu. Na sjeveru dijeli dugu granicu s Kinom, a na jugu s Južnom Korejom. No treća, daleko najkraća, je 18 kilometara duga granica s Rusijom. Za razliku od Kine, Rusija je dozvolila pristup automobilu s kamerom Google Mapsa, koji se mogao približiti dosta blizu korejsko-ruskom Mostu prijateljstva (Družnij most), želježničkoj vezi između dvije države, piše Business Insider.





Zavirite u Sjevernu Koreju s Linenaje ulice, ceste koja vodi uz granicu pomoću ovih fotografija iz 2013. Ruska regija Primorskij i sjevernokorajska Josan-ri razdijeljene su rijekom Tumen, 500km dugom rijekom koja teče uz sjevernokorejsku granicu s Kinom i Rusijom. Fotografije Google Mapsa vode do vrha Linenaje ulice, koja prestaje malo prije rijeke.

Većina sjevernokorejskih izbjeglica pokušava pobjeći u Kinu preko ove plitke rijeke.

Okoliš sada možda djeluje drugačije nego prije četiri i pol godine, kada su ove fotografije nastale, jer je prošloga travnja Rusija poslala tenkove, vojsku i najmanje tri puna vlaka vojne opreme u to područje.

Most prijateljstva navodno je zatvoren za turiste, no australski bloger tvrdi kako su on i njegov prijatelj kriomice preko mosta prešli u Sjevernu Koreju, na želježničku postaju Tumangang u rujnu 2008.