PRENOSIO SAMOUBOJSTVO NA FACEBOOKU: Kćer mu je slomila srce svojom odlukom

Ayhan Uzun iz turskog grada Kayserija putem Facebooka je uživo prenosio svoje samoubojstvo i to samo zato što je njegova kći odlučila udati se bez njegovog pristanka.

“Nitko me nije upitao što ja mislim o tome. Moj svekar je zauzeo moje mjesto i odobrio vjenčanje moje kćeri. Rečeno mi je da nisu mogli osobno doći i obavijestiti me o vjenčanju, nego su me pozvali da dođem tada”, govorio je Uzun.

“Doviđenja, ja odlazim, dobro se brinite o sebi”, rekao je i prislonio pištolj na sljepoočnicu.

Iako su ga prijatelji i članovi obitelji preklinjali da se ne ubije, Uzun je povukao obarač i oduzeo si život.