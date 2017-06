PODMETNULI MU EKSPLOZIV POD AUTOMOBIL: Okorjeli kriminalac raznesen u blizini svoje kuće

Pedesetogodišnji Slobodan Trninić iz Prnjavora kod Šapca jutros je poginuo u blizini svoje kuće nakon što je aktiviran eksploziv postavljen ispod njegovog automobila.

Eksplozija je odjeknula oko 8.30 sati na magistralnoj cesti Šabac – Loznica, nadomak Trninićeve kuće, piše beogradski Blic.

Automobil je u eksploziji posve uništen, a očevici kažu da su dijelovi vozila letjeli i do 40 metara. Nakon eksplozije mještani su priskočili u pomoć Trniniću koji je još pokazivao znakove života, no preminuo je u kolima Hitne pomoći na putu do bolnice.

Riječ je o osobi koja je imala podeblji kriminalni dosje. U više navrata bio je uhićen zbog ilegalnog posjedovanja oružja, a 2002. godine osumnjičen je za pokušaj ubojstva.



Tada je uhićenje izbjegao pobjegavši u Njemačku, gdje ej aksnije uhićen i izručen. Iz zatvora je izašao 2015. godine, a lani u veljači bio je ranjen u pucnjavi.