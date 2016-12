OPASNI BOŽIĆNI POKLON: Kamion-igračka zapalio pravi kamionet, i to dva puta

Američki lanac trgovina Toys ‘R’ Us prestao je prodavati dječji model kamiona nakon što je jedan buknuo u plamen u stražnjem dijelu pickup kamiončića.

Delmond i Roxsane Harden iz Bellinghama, država Washington, vraćali su se iz trgovine igračaka u kojoj su kupili kamion Tonka Mighty Wheels dump kao božićni poklon svome unuku, kada je igračka odjednom buknula u plamen u stražnjem dijelu njihovog Ford Rangera, prenosi RT.

UHVATILI IH U ZADNJI ČAS: Igračke opasne za malu djecu zamalo završile u Hrvatskoj!

Dvostruko zapaljenje





Delmond Harden, koji je u tom trenu bio za volanom, odmah se zaustavio kako bi ugasio vatru. Zatim je odlučio vratiti se u trgovinu, ali se tijekom vožnje igračka zapalila po drugi put, nakon čega se vatra brzo proširila po gotovo cijelom vozilu.

Roxsane Harden izjavila je kako su “iskre i dim” izlazili iz kutije “poput vatre”. “Rekla sam, ‘Moramo stati. Moramo izaći iz kamiona’, pa smo stali. Počeo je izbijati plamen.”

Do trena kada su stigle hitne službe, vatra je bila toliko jaka da ju protupožarni aparat nije mogao ugasiti.

“Rekli su mi da izvadim sve što trebam iz vozila, poput moje torbice”, dodala je Harden. “I tako se ja uvučem da zgrabim torbicu i kako sam se nagnula, čujem ‘Pop!’ i sve staklo ispred mene pukne u tisuće komadića. A unutra je još bilo i dima i prašine.”

Povlačenje opasne igračke iz prodaje

Tvrtka Toys ‘R’ Us izjavila je kako do kraja istrage povlači iz prodaje kamion-igračku.

“Iako ovo izgleda kao izolirani incident, zbog izrazitog opreza prekidamo prodaju i povlačimo artikl iz naših trgovina i on-line prodaje do završetka istrage. U međuvremenu blisko surađujemo s Dynacraftom, proizvođačem igračke, kako bi odredili razlog zapaljenja”, glasi izjava lanca trgovina s igračkama.

U međuvremenu, internet je reagirao na predvidljiv način, od nazivanja zapaljivog kamiona igračke – ‘Tonka Mighty Wheels Dump Truck: ISIS Truck Bomb Serija’, do preimenovanja trgovine u Toyotas ‘R’ Us. A neki su napokon saznali gdje su otišle sve one baterije iz povučenih Samsunga Note 7.