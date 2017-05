ONI SU UBOJITI VLADARI NEBA: Top 10 najboljih borbenih lovaca na svijetu

Najubojitiji borbeni zrakoplov na svijetu prestiž je s kojim se želi ponositi svaka vojna sila na svijetu, ali pogotovo kad se radi o vječnim suparnicima Sjedinjenim Državama i Rusiji.

Moderni vojni avioni predstavljaju savršenstvo u izradi i efektivnosti, a napredne tehnologije sve više nadilaze SAD i Rusiju, a priključuju im se Europa, Kina i primjerice Indija.

Ovdje se nalazi lista top 10 ubojitih strojeva koji su, po mišljenju različitih stručnjaka, najbolji borbeni zrakoplovi na svijetu. Radi se o trenutno operativnim zrakoplovima, među kojima nema, primjerice, ruskog lovca pete generacije Suhoj PAK FA (T-50), za kojeg se očekuje ulazak u sastav ruskog vojnog zrakoplovstva tek iduće godine, ili isto tako ruskog Mikoyana MiG-35 koji isto tako stiže u 2018.

10. Mikoyan MiG-31

Jedan od najbržih zrakoplova trenutno u upotrebi, MiG-31 predstavlja odgovor na NATO-ove krstareće projektile i bombardere B-1. Isprva zamišljen kao presretač, vremenom je evoluirao u višenamjenski zrakoplov sposoban za čitavu lepezu borbenih operacija. Proizvodio se od 1975. do 1994. godine, a i dalje se nalazi u zrakoplovim snagama Rusije i Kazahstana. Rusi tvrde da će u vojnoj upotrebi ostati sve do 2030. godine.



9. Saab JAS 39 Gripen

Gripen je višenamjenski borbeni zrakoplov kojeg proizvodi švedska kompanija Saab. Koriste ga Šveđani, Česi i Mađari, a spominjao se kao najizgledniji kandidat da zamijeni prastare MiG-21 iz sastava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. JAS 39 leti brzinom do 2 Macha (2,204 km/h), ima borbeni radius od 800 kilometara, a penje se do visine od 15.240 metara. Do tih performansi nosi ga mlazni motor Volvo RM12 koji razvija potisak do 80,5 kN. Naoružan je pak rafalnim topom Mauser BK 27, te može nositi pet različitih vrsta projektila i tri tipa bombi. Budući da je manjih gabarita (dužina 14 metara, raspon krila 8,4), po potrebi može sletjeti i na autocestu, a uz sve to krase ga i odlične manevarske sposobnosti.

8. F-16 Fighting Falcon

Američki F-16 jedan je od najuspješnijih zrakoplova četvrte generacije: proizvedeno je preko 4.500 komada, koristi ga 26 država i dokazao se u brojnim borbama širom svijeta. U sastavu američkog ratnog zrakoplovstva (USAF) nalazi se od 1978. godine, a ostat će u arsenalu još cijelo jedno desetljeće, kad će ga zamijeniti F-35. Zbog godine u kojoj se počeo proizvoditi lako je zaključiti da F-16 u sebi nosi već sad vrlo zastarjelu opremu, no njegovi proizvođači su to vrijeme iskoristili kako bi ga usavršili do krajnih granica zbog čega je F-16 i danas jedan od najnaprednijih i najboljih vojnih aviona koji se koristi diljem svijeta.

7. Chengdu J-20

Prvi kineski zrakoplov koji se približio zapadnim standardima u smislu performansi i mogućnosti jest Chengdu J-10. Uveden je u upotrebu 2005. godine, a osim Kine, ovu borbenu letjelicu koristi i zrakoplovstvo Pakistana. Nova verzija J-20 prozvana je klonom američkog F-35 zrakoplova, a na njega se gleda kao na prekretnicu u istočnoj Aziji. Peking je u ožujku 2017. potvrdio da je novi J-20 ušao u vojnu službu, njih zasad 6. Vjeruje se da J-20, lovac pete generacije poput F-22 Raptora i F-35 II, ima stealth sposobnosti i domet do Japana, Filipina i Vijetnama iz unutrašnjosti Kine.

6. F-35 II “Lightning”

Od propasti stoljeća, do najstrašnijeg vojnog zrakoplova ikad napravljenog – takva je reputacija koja prati ovaj kontroverzni stroj. Troškovi njegovog razvoja popeli su se na 1,6 bilijuna dolara te je on svakako najskuplji zrakoplovni projekt u povijesti.

Njegove mogućnosti, barem na papiru, kažu da je to zrakoplov koji se može nositi u bliskoj zračnoj borbi, pružiti blisku zračnu potporu, preuzeti ulogu bombardera te pritom sve to obavljati uz pomoć najmodernije stealth tehnologije. Kao njegove prednosti, ističu se i visoka sposobnost manevriranja u zraku te sposobnost vertikalnog polijetanja i slijetanja.

Stvarnost je ipak nešto drugačija, a 35-ica je dosad imala gotovo svaki zamislivi kvar na sebi, od softwarea do motora. No, svidjelo se to nekom ili ne, taj će borbeni zrakoplov pete generacije biti radni konj američkog zrakoplovstva u budućnosti. Do ožujka 2017. godine proizveden je ukupno ih je ukupno 231 zrakoplov. Postoje tri verzije, F-35A, F-35B i F35C, a prvi od njih, F-35B, uveden je u vojnu službu američkog zrakoplovstva u srpnju 2015. Prva eskadrila zrakoplova F-35A formirana je u kolovozu 2016., dok najnovija verzija F-35C stiže u 2018. godini.

5. Suhoj Su-35

Ovaj je zrakoplov zapravo unaprijeđena verzija Su-27, a u upotrebi je od 2008. godine. Riječ je o višenamjenskom zrakoplovu sposobnom za let po svim vremenskim uvjetima, a trenutno ga koriste Rusija i Kina. U prosincu 2016., Rusija je u sastavu svojih zrakoplovnih snaga imala 58 letjelica Su-35S, u siječnju iste godine naručeno ih je još 50. Kina je naručila 24 zrakoplova 2015. godine, a prva četiri isporučena su u prosincu 2016.

4. Dassault Rafale

Rafale je temeljni zrakoplov francuskog zrakoplovstva i mornarice. Ima revolucionaran obrambeni sustav koji pilotu omogućuje iznimnu preglednost situacije te istovremeno virtualno smanjuje uočljivost aparata na protivničkim radarima. Riječ je sigurnosnom sustavu imena SPECTRA, francuske proizvodnje, koji je još uvijek pod oznakom vojne tajne. Iako ga trenutno koriste tek Francuzi, interes za kupnjom Rafalea izrazili su Egipat, Indija i Katar, piše Geek.hr.

3. Eurofighter Typhoon

Ovaj izniman borbeni stroj rezultat je zajedničkog rada nekoliko europskih zemalja: Njemačke, Italije, Velike Britanije i Španjolske. Osim navedenih, još ga koriste Austrija i Saudijska Arabija. U uporabu je uveden 2003. godine, gdje će ostati duboko u 21. stoljeću, kao osnova NATO-ove europske zračne moći.

2. F/A-18 E/F SuperHornet

F/A-18 E/F osnovna je borbena letjelica američke mornarice. Riječ je o znatno unaprijeđenom zrakoplovu F/A-18 C/D Hornet, s kojim dijeli tek vizualnu sličnost. Ni najmanje se ne pretjeruje kad se SuperHorneta zove višenamjenskim zrakoplovom: usporedbe radi, u Vijetnamskom ratu čak je deset različitih borbenih zrakoplova izvršavalo zadaće koje danas izvršava SuperHornet.

1. Lockheed Martin F-22 Raptor

F-22 Raptor nalazi se u sastavu američkog ratnog zrakoplovstva i gotovo je u potpunosti nevidljiv za radare. Jedini je stroj pete generacije, uz F-35 II i kineski J-20, trenutno u upotrebi, a proizvodi ga renomirana tvrtka Lockheed Martin. Iako je uveden u sastav USAF-a prije deset godina, većina njegovih komponenti još uvijek je pod oznakom vojne tajne. USAF drži kako je F-22 superioran kako aktualnim, tako i borbenim zrakoplovima koji su nedavno ušli u upotrebu, poput kineskog J-20, ili nadolazećeg ruskog Suhoj PAK FA (T-50). Američko zrakoplovstvo trenutno ima 187 operativna zrakoplova F-22 Raptor. Kombinacija nevidljivosti za radare, aerodinamičkih performansi i situacijske osviještenosti daju ovom ubojitom stroju sposobnosti zračne borbe koje su bez presedana.