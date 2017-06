ON JE MOTIVIRA DA SE TETOVIRA: Mlada Srpkinja nije dvojila oko toga čije će ime istetovirati na ruku

Mladi danas neobično vole tetovirati svoju kožu, a tetovaže se obično sstoje od imena popularnih pjevača ili grupa, dječaka/djevojaka u koje su tog trena smrtno zaljubljeni, nekih opakih zvijeri i okultnih simbola poput pentagrama ili ušatog slova ‘U’.

No ima i onih koji svojim tetovažama sasvim iznenade i svoju kožu i svijet oko sebe. Tako je mnoge iznenadila mlada Tijana Stanimirov iz Vršca u Banatu u Srbiji.

Iskazala poštovanje lideru stranke i predsjedniku države

Tijana je aktivistkinja vladajuće Srpske napredne stranke, pa je na podlakticu lijeve ruke dala istetovirati ime njenog šefa i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Točnije, istetovirala je: A. Vučić.

Djevojka kaže da je tom tetovažom željela iskazati svoje poštovanje lideru SNS i predsjedniku države. Ova mlada Vrščanka izjavila je da stoji iza svoje tetovaže (doslovce je tako), a odluku da to učini donijela je još prije dvije godine, piše portal Južni Banat.



Objavivši na Twitteru fotografiju svježe istetovirane podlaktice, doživotno obilježene imenom trenutačnog predsjednika SNS-a i Srbije, djevojka je još napisala “Prije svega, čovjek s velikim Č”.

Motivira je ‘čovjek s velikim Č’

“On i njegova politika potakli su me da se učlanim u stranku. Njegovi ideali o modernoj, uređenoj, perspektivnoj i ponosnoj Srbiji motivirali su me da budem dio tima u kome svatko tko to želi može učiniti nešto za svoju državu, za svoj grad”, kazala je Tijana o čovjeku s velikim Č.

Ne brinite, ne kajam se, nikad se necu kajati, ponosim se predsednikom Vucicem i svojom tetovazom. 😊😊😊 — Tijana Stanimirov (@TijanaLjubicica) June 19, 2017

Ponosna na svoju tetovažu dobila je, kaže, mnoštvo pozitivnih komentara ljudi koji dijele njezin stav. No, stiglo joj je i mnoštvo onih negativnih, pa čak morbidnih i prijetećih poput “Silovat ćemo te” ili “Ruku ćemo ti odsjeći i od nje skuhati gulaš”. Na takve komentare se, kaže, ne osvrće.

“To više govori o njima i nedostatku kulture i odgoja. Svatko ima pravo na stav, ali politička opredijeljenost ne iskazuje se prijetnjama”, kazala je mlada obožavateljica A.Vučića i ponosna nositeljica tetovaže s njegovim inicijalom imena i prezimenom.