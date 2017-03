OD MALE BOGATAŠICE DO ‘PRVE KĆERI’: Nevjerojatan život Ivanke Trump

Ivanka Trump rođena je kao mala bogatašica i iz svog čarobnog svijeta samo je nastavila u onaj visoke politike.

Život Ivanke Marie Trump od njenog rođenja 30. listopada 1981. u New Yorku odvijao se pod budnim očima javnosti. Rođena je kao kći bogatog nekretninskog maga Donalda Trumpa i njegove prve supruge modela Ivane Trump, a danas je savjetnica predsjednika Sjedinjenih Država i njegova omiljena kći.

Bila je sve od poslovne žene, manekenke do majke i svjetnice u Bijeloj kući.

“Svaki dan je drugačiji. I zaista je zabavno”, kaže Ivanka Trump, najstarija kćer predsjednika SAD-a, koji se od njene majke razveo nakon javne afere s Marla Maples s kojom je kasnije proveo u braku šest godina.



Ivanka je u manekenske vode uplovila još kao tinejdžerica, a nosila je modele slavnih dizajnera kao što je Versace. Diplomirala je ekonomiju na Poslovnoj školi Whartonu u Pennsylvaniji, jednako kao i njen otac

Vječna ljubav iz drugog pokušaja

Svojevremeno se pojavila i u Trumpovom realityju “The Apprentice” (Pripravnik) koji se od 2004. emitirao na NBC-u, a kasnije i diljem svijeta. Kreirala je i svoj brend Ivanka Trump kolekcija.

Godine 2009. se udala za Jareda Kushnera s kojim ima troje djece. U vezi su bili od 2005, a prije Kushnera četiri godine bila je u vezi s investicijskim bankarom Greg Hersch. S Kushnerom je 2008. imala i jedna prekid, navodno uzrokovan njegovim roditeljima. Naime, Ivanka je bila prezbetarijanka da bi se pred vjenčanje preobratila na židovstvo kako bi bil aiste vjere kao i suprug te preuzela svoje ime Yael. Par je poprilično posvećen vjeri.

U 2014. je bila 33. na Forbesovoj listi “40 ispod 40”. Nakon izbora sa suprugom je preselila u Washington i odrekla se obiteljskog biznisa te pozicija u modnoj kolekciji kako bi bila desna ruka svog oca, piše Business Insider.

Izdala je jednu knjigu “The Trump Card: Playing to Win in Work and Life”, a druga bi svjetlo dana trebala ugledati ovaj mjesec.