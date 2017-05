OČAJNA MAJKA OBJAVILA POTRESNU FOTOGRAFIJU: ‘Moj sin je napravio pogrešku koja ga je stajala života…’

Kanađanka Sherri Kent prije mjesec je dana na Facebooku objavila potresnu fotografiju svog sina Michaela dok se u bolnici borio za život nakon uzimanja prevelike doze droge – fentanila.

Tjedan dana kasnije, 22-godišnjak je umro, a apel ožalošćene majke izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Michael je umro od prevelike doze fentanila, opioidnog analgetika koji je od heroina jači 40 do 50 puta, a od morfija i do stotinu puta. U medicini on spada u grupu lijekova protiv bolova. Samo dva miligrama čistog fentanila može ubiti odraslog čovjeka.

Sherri je za CBC rekla da se njezin sin našao s nepoznatim muškarcem koji mu je rekao da ima “jaki heroin”. Zajedno su probali drogu u WC-u robne kuće, no Michael se predozirao, a muškarac se preplašio i pobjegao. Michael je prebačen u bolnicu gdje je spojen na aparate, ali preminuo je tjedan dana kasnije.



“Želim da svi znaju da se moj sin Michael predozirao fentanilom. On nije bio ovisnik, napravio je pogrešku koja ga je stajala života. Želim da svi budu svjesni epidemije koja se trenutačno događa i ubija pet do sedam ljudi dnevno u Kanadi. Stvar je izmakla kontroli i ne postoji drugi način da zaštitimo djecu nego da ih upozorimo na opasnosti uzimanja droga. Izgubila sam sina u ovoj groznoj tragediji i želim upozoriti roditelje da se ovo može dogoditi bilo kome tko se odluči dotaknuti tvari koje se mogu ušmrkati. Fentanil je ubojica broj jedan u Kanadi i uzima nam djecu i voljene. Molim vas, podijelite ovo sa svojom obitelji i prijateljima i spriječite još jednu tragediju”, napisala je majka uz fotografiju koja je podijeljena oko 110.000 puta.

Inače, u kanadskoj pokrajini Alberti samo u prvih šest tjedana ove godine 51 smrt povezana je s predoziranjem fentanilom, a u 2016. čak 2000 smrtnih slučajeva povezuje se s ovom opakom drogom.