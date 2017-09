OBRUŠILA SE I NA TRUMPA: May osudila ‘kukavički’ napad u Londonu

Britanska premijerka Theresa May u petak je osudila “kukavički” napad izveden na postaji podzemne željeznice u Londonu istaknuvši da je šteta mogla biti golema, a američkom predsjedniku zamjerila je iznošenje nagađanja o napadačima.

“Eksplozivna naprava je bila osmišljena da izazove golemu štetu”, kazala je May nakon hitnog zasjedanja vladinog vijeća za hitne situacije sazvanog nakon eksplozije na postaji Parson Green u kojoj su 22 osobe ozlijeđene.

Zamjerila Trumpu iznošenje nagađanja

Komentirajući poruku američkog predsjednika Donalda Trumpa na Twitteru u kojoj je napisao da su krivci za napad “bolesni i poremećeni ljudi” i da su poznati Scotland Yardu, May je kazala da ne koristi iznositi nagađanja tijekom istrage.

“Nikad ne mislim kako ima koristi od toga da se nagađa dok istraga traje. Donald Trump je napisao da su napad izveli ljudi koji su bili u evidenciji Scotland Yarda. Da li on zna nešto što mi ne znamo”, kazala je May.



Bivši član britanske vlade Nick Timothy je također odgovorio na Trumpovu poruku.

“Bilo da je to točno ili ne, a ja sam siguran da on to ne zna, to je zaista neprimjereno od čelnika našeg saveznika i partnera u obavještajnoj zajednici”, odgovorio je Timothy.

Trump je također poručio da se s teroristima treba oštrije obračunati te da trebamo biti “pametniji i aktivniji”.