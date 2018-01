‘NEOFAŠISTIČKE TENDENCIJE’: Tisuće u Austriji prosvjeduju protiv skretanja zemlje u desno

Tisuće Austrijanaca okupilo se u subotu u središtu Beča kako bi prosvjedovalo protiv nove desne vlade.

Organizatori su kazali kako nova koalicija Narodne stranke (OeVP) kancelara Sebastian Kurza i desničarske Slobodarske stranke (FPOe) Heinz-Christiana Strachea ima rasističke, ultradesničarske i neofašističke tendencije. “Našu zemlju neće preuzeti ti novi fašisti”, vikao je tijekom prosvjeda Michael Genner iz Platforme za čovječnu azilantsku politiku.

Prosvjednici su hodali prema gradskom Trgu heroja (Heldenplatz). Policija je objavila da se prosvjed odvijao mirno. Među drugim skupinama koje su se pridružile prosvjednicima su Ofenziva protiv desnice i Platforma radikalne ljevice.

Ljevica najavljuje borbu protiv vlade

POSTIGNUT SPORAZUM O VLADI U AUSTRIJI: U vladu se vraća krajnja desnica, Kurz postaje kancelar?



Kurzov OeVP koji pripada političkom desnom centru u vladi je godinama obično u koaliciji sa Socijalno demokratskom strankom lijevog centra. No napetosti između te dvije stranke prošle su godine dovele do raspada suradnje. FPOe je u vladi bio od 2000. do 2005. i tada su mnoge zapadne zemlje bile zabrinute zbog skretanja Austrije udesno. Sada je međunarodna reakcija prigušena no lijevo orijentirani Austrijanci najavili su da će se boriti protiv nove vlade.

Tijekom tradicionalnog novogodišnjeg okupljanja njegove stranke Strache je kazao će nova vlada staviti naglasak na zaustavljanje ilegalnih migranata. On je napao “potpuni neuspjeh politički odgovornih” za migrantski val 2015. u kojemu su tisuće stigle i ostale u Austriji. Kurz je obećao tijekom kampanje da će zauzdati migraciju i od tada je pooštrio retoriku.