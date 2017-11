MUGABE IGNORIRA ZAHTJEV ZA OSTAVKOM, NAROD BJESNI: ‘Čini se da on živi u nekom drugom svijetu’

Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe u ponedjeljak je i dalje ignorirao zahtjev da podnese ostavku nakon trideset sedam godina vladavine i sada mu prijeti pokretanje postupka razrješenja.

Kako ga je smijenila s dužnosti predsjednika, njegova stranka Zanu-PF mu je dala rok do ponedjeljka u 11 sati po srednjoeuropskom vremenu da odstupi, inače će pokrenuti postupak za njegovu smjenu.

No sredinom dana Mugabe se još nije bio oglasio i nije bilo nikakvih naznaka da će otići s položaja. Ne bude li reakcije s predsjednikove strane, Zanu-PF je najavio postupak razrješenja u parlamentu koji treba zasjedati od utorka.

Prema članku 97. zimbabveanskog ustava, za razrješenje moraju glasovati dvije trećine zastupnika u obama domovima. Iako je postupak kompliciran procjenjuje se da će ga biti moguće dovršiti unutar 24 sata.

Zanu-PF objavio je kako će zahtjev za opozivom sadržavati optužbe da je Mugabe bio izvor nestabilnosti zbog kontinuiranog otpuštanja članova vlade, da je pokazao nepoštivanje vladavine prava i da je odgovoran za neviđeni ekonomski kaos proteklih 15 godina.

U televizijskom govoru u nedjelju navečer najstariji čelnik na dužnosti u svijetu kojemu su 93 godine, dopustio si je još jednom da pokaže figu cijeloj zemlji ne želeći, protiv svakog očekivanja, otići s dužnosti.

Okružen vojnicima koji su ga gurali prema izlazu, Mugabe je čak izjavio da će predsjedati kongresom svoje stranke koji se održava idući mjesec, premda je isključen iz vodstva stranke Zanu-PF.

Premda je vojska preuzela vlast, Mugabe je, ustrajući na činjenici da je i dalje “glavni zapovjednik” u zemlji, priznao “probleme” na koje su upozorili vojnici. Ali je odmah dodao želeći se opravdati: “Moramo naučiti opraštati i prevladavati naše nasuglasice, stvarne i one koje osjećamo kao takve, u zimbabveanskom duhu zajedništva”.

Njegova je izjava poput groma odjeknula zemljom koja se ponadala da će njegov režim, koji su postupno napuštali svi njegovi bliski suradnici, napokon pasti kao zrela kruška.

“Razočarani smo Mugabeovim sinoćnjim govorom. Čini se da on živi u nekom drugom svijetu”, rekao je u ponedjeljak za AFP Charles Muramba, 46-godišnji taksist. “No ovaj se pokret ne da zaustaviti i on mora otići, bilo to za nekoliko dana ili za nekoliko tjedana”, dodao je.

Ratni veterani rata za neovisnost odmah su u nedjelju navečer najavili nove prosvjede u srijedu kako bi zatražili odlazak “druga Boba”.

Pod budnim okom vojske već u subotu su na ulice Hararea i Bulawaya, drugog po veličini grada u zemlji, izašli deseci tisuća ljudi izvikujući “Zbogom, Roberte” i “Zbogom, djedice”.

U ponedjeljak ujutro stotine studenata prosvjedovale su u kampusu sveučilišta u Harareu, gdje su ispiti odgođeni, izvijestio je novinar France Pressea.

“Ljutiti smo i razočarani Mugabeovim govorom”, rekao je studentski vođa Shepherd Raradza.

Vojnici su u noći na srijedu preuzeli vlast, prosvjedujući protiv predsjednikove odluke da smijeni potpredsjednika Emmersona Mnangagwu, koji je zbog svoje žestoke naravi poznat pod nadimkom Krokodil.

Nakon smjene potonjeg, velike izglede da naslijedi Mugabea imala je njegova neukrotiva supruga Grace, što glavni vojni stožer nije želio prihvatiti.

Zanu-PF je na svojoj izvanrednoj sjednici u nedjelju zamijenio Roberta Mugabea bivšim potpredsjednikom Mnangagwom na dužnosti svog predsjednika i odmah ga imenovao kandidatom na predsjedničkim izborima 2018.

Vojska nakon puča nastoji mirno pregovarati o Mugabeovu odlasku kako ne bi naudila njegovu ugledu junaka rata za neovisnost. U petak mu je čak dopustila da sudjeluje na svečanosti dodjele sveučilišnih diploma u Harareu, premda je službeno u kućnom pritvoru.

Politička kriza u Zimbabveu potaknula je veliku zabrinutost u regiji.

U utorak se čelnici zemalja SADC-a (Zajednica za gospodarski razvitak južne Afrike), među kojima su južnoafrički predsjednik Jacob Zuma i njegov kolega iz Angole Joao Lourenco, trebaju sastati u Luandi kako bi razgovarali o toj krizi.

Glasnogovornik britanske premijerke Therese May kazao je u ponedjeljak kako je Mugabe izgubio povjerenje naroda i pozvao na mirno i brzo rješenje neizvjesne političke situacije u zemlji.