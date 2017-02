MRTAV GOLUB, OTMICA I MUČENJE: Janko (23) je skupo platio vezu s maloljetnicom…

Otmica, mučenje, prijetnje pištoljem, vezivanje i prebijanje u snu. To je samo djelić torture kroz koju je prošao 23-godišnji mladić zato što je bio u vezi s maloljetnom djevojkom koju njen otac nije odobravao.

Janko Savić iz Kragujevca morao je zbog svega toga na kraju prekinuti s djevojkom, ali sada traži pravdu na sudu. Policija je privela oca maloljetnice Aleksandra Đ. (42) zbog sumnje da je počinio kaznena djela zlostavljanja i mučenja, kao i nedozvoljenog držanja oružja, prenosi Blic.

LOŠ ILI DOBAR OTAC? Napali djevojku, otac se umiješao i potukao s maloljetnicima

Napad usred sna

Savić tvrdi kako je sve počelo proljetos, kada je otac njegove djevojke ušao u njegovu kuću i počeo ga udarati dok je mladić još uvijek spavao. Od toga je Savić zaradio tri šava.



Nakon toga ga je razjareni otac stavio u auto i odveo kod sebe, gdje ga je ispitivao poput sudca. Savić mu je lagao kako između njega i djevojke nema ništa, da su samo prijatelji, dok mu je maloljetnica u međuvremenu slala ljubavne poruke u kojima je pisala kako se želi udati za njega.

Unatoč njenoj mladosti i očevom nasilju, par nije odustajao od ljubavi. Skrivali su se, a djevojka je često spavala u njegovoj obiteljskoj kući i od tamo išla u školu. Ipak, često je živjela u strahu.

Osim prijetnji sa skrivenog broja mobitela, Savić je jednom pronašao i mrtvog goluba s prijetećom porukom.

Mučenje rezultiralo komom

No pravi je horor za mladića uslijedio tek nakon što su odlučili prekinuti svoju vezu, krajem prošle godine.

“Iz crnog džipa koji je bio parkiran blizu moje kuće izašla su dva muškarca. Uperili su mi pištolj u glavu, navukli masku i vezali je oko vrata. Vezali su mi ruke i noge, udarili me po glavi. Gdje sam bio, ne znam, ali su me tjerali da u nekom mraku puzim, trčim, ustajem… Pao sam u vodu, pitali su me tko sam, što imam sa Sofijom… Htio sam da mi presude…. Ali, poslije maltretiranja, vratili su me blizu kuće, golog i sa stvarima u rukama”, prisjeća se Savić torture.

Kaže kako je nakon toga više puta gubio svijest, a jednom je i pao u komu. Slučaj je prijavio policiji tek na inzistiranje majke, i to nakon što je čuo kako je djevojka pala s kata kuće. Uplašio se da se je pokušala ubiti.

Djevojka sada ima 17 godina i završava srednju školu. Savić kaže kako je nakon silnih prijetnji i napada prekinut svaki kontakt. Veza im je trajala još od 2015., a upoznali su se preko poznanika.

“Vidio sam ju na igralištu, a poslije smo preko društvenih veza stupili u kontakt. Ušli smo u vezu, prolazili su mjeseci, ona i ja smo se stvarno voljeli. Tada joj je bilo 15 godina”, ispričao je mladić.

Aleksandar Đ. je priveden, ali je nakon saslušanja pušten na slobodu.