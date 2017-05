MEĐU STRADALIMA U MANCHESTERU NAVODNO NEMA HRVATA: Evo što kaže hrvatski veleposlanik koji se tamo nalazi

Hrvatski veleposlanik u Velikoj Britaniji kazao je kako se pretpostavlja da među stradalima na koncertu u Manchesteru gdje su poginule 22 osobe nema hrvatskih državljana, ali da to ne može sa sigurnošću potvrditi dok ne dobije konačnu informaciju.

“Mi smo se upravo čuli s britanskim vlastima. Oni još nemaju informacija o državljanstvima stradalih u napadu u Manchesteru. Pretpostavljamo da nema hrvatskih državljana ali ne možemo biti sigurni dok ne dobijemo konačnu potvrdu. Britanske vlasti su nas obećale obavijestiti čim nešto saznaju”, rekao je za Hinu hrvatski veleposlanik Ivan Grdešić.

Hrvatski je veleposlanik kazao da u Manchesteru građani i policija reagiraju s puno sućuti i brige, a da je i u britanskoj prijestolnici povećana aktivnost policije.

‘Grozna životna rana’

“Ono što se može vidjeti, i građani i policija reagiraju s puno sućuti prema žrtvama, pokazuju brigu za stradale, za djecu i njihove roditelje, ne samo za one koji su stradali nego i za one koji su bili tamo jer će im to biti sigurno biti jedna grozna životna rana koju će ponijeti sa sobom premda su ostali živi i zdravi”.



Veleposlanik Grdešić kazao je da se još uvijek ne zna koliko je među stradalima bilo djece, naglasivši da se pretpostavlja da ih je bilo mnogo.

Američka pjevačica Ariana Grande (23), na čijem je koncertu u Manchester Areni u ponedjeljak navečer došlo do napada, tinejdžerska je zvijezda pa se može pretpostaviti da je na koncertu bilo dosta djece i mladih. Po dosadašnjim informacijama poginule su 22 osobe, 59 je ozlijeđenih.

Nema ograničenja putovanja ili kretanja

Što se tiče Londona, “povećana je aktivnost policije u zaštiti javnih objekata ali nema nikakvih novih uputa o ograničenjima putovanja ili kretanja”, dodao je hrvatski veleposlanik.

Napadač, koji je djelovao sam i također je poginuo u napadu, aktivirao je bombu kućne radinosti u predvorju dvorane oko 22,30 sati, neposredno nakon završetka koncerta, a britanskoj je policiji u ovoj fazi istrage prioritet utvrditi je li napadač, za kojeg vjeruju da je djelovao sam, bio dio neke mreže.

Riječ je o najsmrtonosnijem napadu na teritoriju Velike Britanije od srpnja 2005. kad su četvorica britanskih muslimana ubila 52 osobe u samoubilačkim bombaškim napadima u londonskoj podzemnoj željeznici.