KUSTURICA TUŽIO NAČELNIKA SREBRENICE PA GA NAPAO U SUDNICI: ‘Psovao mi je majku i vrijeđao me’

Redatelj Emir Kusturica navodno je izvrijeđao načelnika Općine Srebrenica te mu psovao majku na sudskom ročištu.

Filmski redatelj Emir Kusturica našao se u četvrtak na sudu oči u oči s općinskim načelnikom Srebrenice Ćamilom Durakovićem kojeg je, kao i Dnevni avaz, tužio zbog objavljenih informacija o navodnim vezama redatelja i poslovima s financijama i nekretninama na području Višegrada. Kusturica u tužbi traži odštetu od šest tisuća eura.

Na prvom sudskom ročištu, piše Al Jazeera Balkans Kusturica je navodno vrijeđao. Prema Durakovićevim riječima, redtelj mu je psovao majku tijekom iznošenja iskaza, a potom ga i pri izlasku iz sudnice uvrijedio.

Otimanje bošnjačke zemlje

Bivši načelnik Opštine Srebrenica kaže kako je inače u ovakvim situacijama impulsivan, ali je u ovoj današnjoj situaciji ostao miran, jer je “htio pokazati kako moje dostojanstvo prolazi njegov nekarakter”. “Pri njegovom iznošenju iskaza, pri unakrsnom ispitivanju od strane njegovog pravnog zastupnika, a zatim mog pravnog zastupnika, on je davao neka pojašnjenja. Dok daje ta pojašnjenja, on mene posmatra, kako mi to znamo objasniti, onako krvnički, vidi se ta mržnja iz očiju”, objašnjava Duraković za Al Jazeeru situaciju iz sudnice.



“U jednom trenutku, kada je objašnjavao detalj zbog kojeg je on navodno tužio Dnevni avaz i mene kao nekog ko je davao izjavu, kaže: ‘A onda dotični gospodin kaže da ja otimam bošnjačku zemlju.'”

‘Klošaru jedan, majku ti…’

Duraković navodi kako se Kusturica potom okrenuo ka njemu i mimikom mu u tri navrata opsovao majku. “Ja sam mu pokušao reći: ‘Pa zašto, nisam ti ja ni rekao da ti otimaš bošnjačku zemlju?’, kao što i nisam. Ja sam dao drugačiju izjavu, koju je on interpretirao na svoj način. Mene tada sudinica prekida i kaže: ‘Gospodine Durakoviću, Vi ćete imati svoju priliku da govorite.’ Ja sam želio ukazati da mi čovjek psuje, a da oni to ne vide i da želim prekinuti suđenje ako se to nastavi.”

Tada je Kusturica završio svoj iskaz i zatražio da napusti sudnicu, što mu je i odobreno. “On pri izlasku, da dodatno me još uvrijedi, nagne se prema meni pored vrata gdje sam sjedio i, onako u tipičnom sarajevskom žargonu, za kojim on boluje, govori mi: ‘Klošaru jedan, majku ti…’ Ja sam tada ustao, nisam mogao više podnositi to i sucima rekao da to mora ući u zapisnik”, nastavlja Duraković te dodaje kako je tada počela malo burnija rasprava i da on ne bi nastavio iznositi iskaz da to nije ušlo u zapisnik.

“Da se konstatira da meni čovjek, pred sudom, prvo iznosi mržnju i zatim me vrijeđa i prijeti. U Bosni kad neko kaže ‘da će ti majku’, to asocira da će ti nešto uraditi. Zato sam od suca tražio da mi osigura siguran boravak u Višegradu, koji je poznat po nacionalističkom previranju, mjesto gdje su brisane riječi genocid i gdje se ne osjećam ugodno”, kazao je Duraković dodajući kako razmišlja da tuži Kusturicu zbog širenja mrženje, uvreda i prijetnji.