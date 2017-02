KAKVA JE OVO MISTERIOZNA ZVIJER? Svi su pohitali slikati selfie s velikim bijelim stvorom na plaži

Veliko, dlakavo, misteriozno morsko stvorenje isplivalo je na jednoj plaži na Filipinima.

Zapanjeni stanovnici pohitali su na plažu u mjestu Cagdainao kako bi vidjeli o čemu se radi i slikali selfieje s tajanstvenim stvorenjem.

Tijelo velike bijele dlakave zvijeri do obale je doplutalo vjerojatno zbog nedavnog potresa na Filipinima. Nakon tog smrtonosnog potresa do obale na tropskim otocima stiglo je više neobičnih morskih stvorenja.





Fotografije i snimke počele su kružiti društvenim mrežama i internetom, gdje ljudi nagađaju o kakvom se to čudovištu zapravo radi.

Neki smatraju da bi to mogao biti Appa, fiktivni lik iz animirane televizijske serije ‘Avatar: The Last Airbender’, dok neki kažu da stvor nalikuje liku iz filma ‘Neverending story’.

Neki pak korisnici Twittera poručuju da bi zvijer mogla biti nešto slično životinji koja je pola kit, a pola polarni medvjed, koja se pojavila 25. listopada 1924. u Južnoj Africi. Nazvali su ga tada Trunko.

Radi se o zvijeri dugoj više od šest metara, a lokalni znanstvenici kažu da je to kit.

Ta životinja teška otprilike dvije tone uginula je vjerojatno prije dva tjedna, moguće kao posljedica udarca broda, piše Daily Mail.