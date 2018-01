IZVANREDNO VUČIĆEVO OBRAĆANJE NAKON ATENTATA NA KOSOVU: ‘Ovo je teroristički akt! A vi koji radite protiv vlastite zemlje ste bijednici i jadnici’

‘Ovo je teroristički akt’, rekao je Vučić na početku obraćanja, nakon što je izrazio sućut obitelji ubijenog Olivera Ivanovića.

Predsjednik Građanske inicijative “Srbija, demokratija, pravda” (SDP) Oliver Ivanović ubijen je jutros u atentatu u Kosovskoj Mitrovici. Tim povodom je izvanredno obraćanje javnosti imao srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

“Ovo je teroristički akt”, rekao je Vučić na početku obraćanja, nakon što je izrazio sućut obitelji ubijenog Olivera Ivanovića.

UBIJEN JEDAN OD LIDERA KOSOVSKIH SRBA: Dočekali ga u zasjedi i izrešetali! Predsjednik Vučić sazvao hitnu sjednicu Savjeta za nacionalnu sigurnost



“Za državu Srbiju je ovaj akt teroristički akt i u skladu s time ćemo se prema tome aktu i odnositi. Ono što smo na Sjednici vijeća za nacionalnu sigurnost utvrdili, upućeno je pismo organima EULEX-a s našim zahtjevom da državni organi Republike Srbije sudjeluju u istrazi o ubojstvu, jer smo uvjereni da bi to utvrdilo istinu o ubojstvu Olivera Ivanovića”, poručuje sprski predsjednik.

‘Ne stavljajte svoju čizmu na sjever Kosova’

Otkrio je da je Ivanovićevoj supruzi obećao da će pronaći ubojice njezinog supruga.

“Ubojstvo se nije dogodilo na teritoriju koji efektivno kontroliramo, pa moramo čekati na reakciju drugih organa. Očekujemo da oni taj posao urade profesionalno i to sam zahtijevao od Federice Mogherini, to sam zahtijevao od svih predstavnika međunarodne zajednice. Nažalost ubojstvo se dogodilo i ubijen je čovjek koji je roditelj, suprug i koji sasvim sigurno nije bio netko tko je pozivao na sukobe između Srba i Albanaca”, kaže Vučić, prenosi N1.

EUROPA OSUĐUJE UBOJSTVO LIDERA KOSOVSKIH SRBA, ŽENA UBIJENOG IVANOVIĆA PRIJETI: ‘Ovo neće dobro završiti, zna se tko su ubojice’

“Upozoravam one u Prištini i u ostalim centrima moći da ne stavljaju svoju čizmu na sjever Kosova. To nećemo dopustiti”, rekao je Vučić.

‘Bijednici jedni!’

“Interesantna su pitanja albanskih medija na Kosovu. Govore da su to sasvim sigurno počinile srpske službe kako bi Srbija sasvim sigurno zauzela sjever Kosova. Kako to znaju? Neka nam kažu, neka nam daju te podatke. To rade zato što žele da albanska čizma dođe na sjever. Onima koji sve u Srbiji znaju i koji bi da vrše političke optužbe i koji bi da kažu da vlast ubija političke protivnike, mogu samo da kažem: Bijednici jedni! Jadnici jedni! Koji radite protiv vlastite zemlje i države. Stranci i Albanci vode politiku na Kosovu. Pokažite nam tko je ubojica, mi bismo rado da znamo tko je on”, ljutito je izjavio Vučić.

“Onaj koji ga je ubio nije Srbin pa makar imao sprsko ime i prezime”, rekao je Vučić.

USKORO OPŠIRNIJE