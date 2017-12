I SALMA HAYEK OPTUŽILA ZLOGLASNOG PRODUCENTA: ‘Harvey Weinstein je godinama bio moje čudovište’

‘A sa svakim odbijanjem, stigao je Harveyev makijavelistički bijes.’

Glumica Salma Hayek priključila se redovima hollywoodskih žena koje posrnulog filmskog producenta Harveya Weinsteina optužuju za spolno uznemiravanje i napastvovanje, nazvavši ga “čudovištem” u članku objavljenom u listu New York Times, prenosi novinska agencija Reuters.

Zaprijetio joj smrću kad je odbila njegovo udvaranje

“Godinama, on je bio moje čudovište”, napisala je ta meksičko-američka glumica u kolumni objavljenoj u New York Timesu, u kojoj opisuje konkretne primjere seksualnog uznemiravanja, bullyinga i prijetnji. U emotivnom članku, 51-godišnja Hayek detaljno je opisala svoja iskustva s Weinsteinom za vrijeme snimanja filma “Frida” 2002. godine, ustvrdivši između ostaloga da joj je zaprijetio smrću kad je odbila njegovo udvaranje. Hayek u tekstu ističe kako joj je bilo drago što je dobila priliku raditi s Weinsteinom i Miramaxom, koji je tada bio u njegovu vlasništvu, jer je bio “sinonim za kvalitetu, sofisticiranost i poduzimanje rizika na filmu”.

No, našla se suočena s Weinsteinovim seksualnim prijedlozima i zahtjevima. “Ne! – traženju da mu dopustim da me oralno zadovolji”, napisala je Hayek kao jedan od primjera. “A sa svakim odbijanjem, stigao je Harveyev makijavelistički bijes”.”Raspon njegovih taktika uvjeravanja kretao se od slatkorječivosti do toga da mi je jednom prilikom, u nastupu bijesa, zaprijetio: ‘Ubit ću te, nemoj misliti da ne mogu'”, ustvrdila je Hayek. Weinsteinova glasnogovornica Holly Baird nije u srijedu mogla komentirati te navode.



U središtu međunarodnog skandala, optužilo ga 50-ak žena

Glumičina glasnogovornica Samantha Hill odbila je dodatno komentirati njezine riječi, ustvrdivši u poruci poslanoj Reutersu emailom da je “tekst koji je Salma napisala sve što zasad ima o tome za reći”. Hayek je u tekstu istaknula kako su je na odluku da javno podijeli svoja iskustva inspirirale sve druge žene koje su to već učinile. Oscarom nagrađivani producent Weinstein u središtu je međunarodnog skandala koji se širi otkako su početkom listopada pale prve optužbe protiv njega za spolno uznemiravanje i napade. Za seksualno uznemiravanje tijekom protekla tri desetljeća optužilo ga je ukupno pedesetak žena, većinom glumica, koje tvrde da je on seksualni predator. Weinstein tvrdi kako nikada nije stupio u nedogovorene seksualne odnose.

Policije New Yorka, Los Angelesa, Beverly Hillsa i Londona objavile su da provode istrage vezane uz optužbe za spolno uznemiravanje ili silovanje koje su iznijete protiv Weinsteina.

