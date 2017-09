ERJAVEC ZAPRIJETIO I DRUGI PUT U JEDNOM DANU: ‘Tužit ćemo Hrvatsku na Sudu EU-a u Luksemburgu’

Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec zaprijetio je u ponedjeljak Hrvatskoj tužbom pred europskim sudom u Luksemburgu ako ne bude surađivala u primjeni sporne arbitražne presude o granici između dviju država.

Čelnici triju stranaka vladajuće koalicije dogovorili su se na sastanku u Ljubljani da Slovenija ubrza donošenje zakona za primjenu presude, počne provoditi svoj suverenitet u Piranskom zaljevu, a razmišlja se i o tužbi protiv Hrvatske.

“Slovenija ustraje na implementaciji. Idućih ću tjedana za vladu pripremiti informaciju o pravnim mogućnostima kako reagirati s obzirom na to da Hrvatska presudu arbitara ne poštuje”, rekao je Erjavec novinarima nakon zatvorenog sastanka.

“Radi se o mogućnostima tužbi, na primjer na Sudu EU-a u Luksemburgu”, dodao je šef slovenske diplomacije.



Presuda se mora poštivati

Dok Zagreb odluku arbitara zbog kontaminiranosti procesa ne smatra obvezujućom i traži da se otvoreno pitanje riješi bilateralno, Ljubljana tvrdi da je presuda postala dio europskog prava i da je Hrvatska kao članica EU-a mora poštovati.

Čelnici vladajuće koalicije zaključili su kako treba ubrzati postupak donošenja zakona u parlamentu kojima će se prilagoditi stanje na granici u skladu s presudom arbitara.

Riječ je o zakonima s područja unutarnjih poslova koji će biti “prilagođeni granicama koje su određene arbitražnom odlukom”, rekao je Erjavec, predsjednik Demokratske stranke umirovljenika, druge najjače stranke u vladajućoj koaliciji Cerarove Stranke modernog centra i Socijalih demokrata Dejana Židana, ministra poljoprivrede.

Erjavec i Židan su i potpredsjednici vlade, a na sastanku su podržali odluku premijera Mire Cerara da ne ode u Zagreb na sastanak s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem zbog njegova govora u UN-u prošlog tjedna u kojem je optužio Sloveniju za nepoštivanje međunarodnog prava.

“Dijalog s Hrvatskom bit će moguć onda kad hrvatska politika bude spremna razgovarati o implementaciji, prije toga takav dijalg nema smisla”, istaknuo je Erjavec.

Treba pojačati aktivnost policiju u Piranskom zaljevu

Premijer Cerar nakon sastanka nije dao izjavu, ali je prema Erjavčevim riječima rekao da slovenska policija treba pojačati aktivnosti u Piranskom zaljevu koji su arbitri dodijelili Sloveniji i tako štititi slovenski suverenitet.

Osim Plenkovićeva govora, slovenski ministar kaže da je provokativno bilo i to što su na ulazu u dvoranu gdje je hrvatsko izaslanstvo priredilo prijem u New Yorku bili promotivni materijali u kojima je Savudrijska vala ili Piranski zaljev prikazan kao da do arbitražne presude nije ni došlo.

“Zemljovid u turističkoj brošuri o Hrvatskoj bio je na ulazu u salu i svatko ga je mogao uzeti i pogledati. Na zemljovidu je granica upisana na sredini zaljeva, što shvaćam kao provokaciju”, rekao je Erjavec.