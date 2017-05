BRITANSKI PISAC PROVEO ‘UŽASNE DANE’ U ZAGREBU: ‘Hrvatska je mala zemlja koja nikome na svijetu nije bitna’

Britanski pisac Philip Kerr, koji je u Španjolskoj predstavio svoj roman “Dama iz Zagreba”, rekao je u razgovoru za španjolske novine El País kako je “Hrvatska mala zemlja koja nikoga ne zanima” i da će to postati Škotska odvoji li se od Ujedinjenog Kraljevstva.

“Hrvatska je jedan dobar primjer što ti se može dogoditi kada si mala zemlja koja nikome nije bitna. Svi koji u Škotskoj traže nezavisnost morali bi posjetiti Hrvatsku ili Bosnu. Možda će im se svidjeti biti ondje, no u tamošnjim trgovinama nema ničega”, izjavio je Kerr rođen u glavnom škotskom gradu Edinburghu.

U Zagrebu, gdje je skupljao podatke za svoj posljednji roman, proveo je “užasne dane”, citira ga El País.

Kerr (61) je dao intervju u primorskom gradu Valenciji tijekom festivala kriminalističkog romana “VCL Negra”. Njegov roman “Dama iz Zagreba” deseti je nastavak serije o detektivu Bernie Guntheru koji živi i radi u Njemačkoj za vrijeme Drugog svjetskog rata. Taj je triler ovaj mjesec predstavio i u Sjedinjenim Državama.



“Svidjelo nam se ili ne, Njemačka je i dalje dominantna sila u Europi, a Brexit je velika greška”, izjavio je. “Šteta, jer je Europa s nama Britancima unutra bila bolja. Ujedinjeno Kraljevstvo uvijek je bilo protuteža Njemačkoj”, dodao je.

Nakon što su stanovnici Ujedinjenog Kraljevstva na referendumu glasovali za izlazak iz EU-a, Škotska je najavila novi referendum o nezavisnosti. Na onome u rujnu 2014. izglasan je ostanak u Ujedinjenom Kraljevstvu. Španjolska se istovremeno suočava sa zahtijevom za odcjepljenjem Katalonije čija je regionalna vlada najavila referendum za rujan.

Kerr je, pak, rekao je da kada dođe u Njemačku, ljudi mu ondje kažu da je vrijeme za novu priču, bez stalnog vraćanja na Drugi svjetski rat. “No oni ne razumiju povijesne razmjere onoga što se dogodilo. U posljednjih 30 godina tema je potaknula veliki interes te vjerujem da će nas napredak u izučavanju povijesti još više zainteresirati za nju u budućnosti”, izjavio je. “To je nešto poput Trojanskog rata. Homer je o njemu pisao 500 godina nakon što se dogodio”.

Kada bira likove odlučuje se za one zle jer su zanimljiviji od heroja, napominje. “Uvijek su me fascinirali. Kada bih mogao izabrati jednu osobu i preuzeti njenu funkciju, to bi bio Drakula. Ulazi u sobe djevojaka po noći pa ih ugrize za vrat. A ne kao doktor John Seward koji provodi dane otvarajući grobove”, rekao je.

Kada bi se susreo sa svojim glavnim likom Guntherom vjeruje da bi ga ovaj “pokušao ubiti”. “Kada bi ispalio metak u mene to bi bilo svojevrsno oslobođenje za obojicu”, zaključio je.