BITKA S TRGOVINOM SMRĆU: ‘Ljudima treba podići svijest o otrovu koji im ugrožava živote’

Krijumčarenje lijekovima sve je više rašireno diljem svijeta, a u zemljama poput Jemena ono je doista uhvatilo maha do te mjere da se za njega planira smrtna kazna.

Tridesetogodišnji Jemenac Nasser Khaled po povratku iz Egipta u Jemen uhićen je u zračnoj luci u Adenu gdje su sigurnosne snage utvrdile kako u svojoj torbi nosi krivotvorene lijekove. Khaled je tvrdio da torba ne pripada njemu već da ga je jedna osoba, koju je upoznao prije dva mjeseca u Egipu gdje je bio na liječenju, zamolila da je ponese njegovom rođaku. Tvrdio je kako nije znao što je u njoj.

Khaled je jedan od brojnih koji se našao usred priče o krijumčarenju koja ima sve brojnije operacije, a na jemenskom tržištu pojava prokrijumčarenih i neispravnih lijekova bilježi do sada neviđene razmjere.

Iako ne postoje precizne statistike o razmjerima nedozvoljene trgovine lijekovima, izvještaji nevladinih medicinskih organizacija ukazuju na povećanje prokrijumčarenih lijekova na više od 60 posto od ukupnog tržišta lijekova u Jemenu.



Traži se smrtna kazna

Direktor aerodroma u Adenu Tariq Ali Abdu kaže da su sigurnosne službe pojačale kontrolu na aerodromu kako bi spriječili krijumčarenje lijekova u Jemen i obrnuto. Prema njegovim riječima, osujećeno je više od 20 pokušaja unošenja ilegalnih lijekova u državu u protekla dva mjeseca. Za Al Jazeeru ističe da su zaplijenjene i torbe s praznom ambalažom lijekova, koju krijumčari kasnije koriste za pakiranje krivotvorenih lijekova, koje potom plasiraju na tržište, ili lijekovima kojima je istekao rok valjanosti, čime se ugrožavaju životi građana.

Direktor Komisije za lijekove i medicinska sredstva u Adenu Abdel Qadir al-Bakiri kaže da je u skladištima u gradu unatrag mjesec dana zaplijenjeno i uništeno lijekova u vrijednosti 88.000 američkih dolara. Krijumčarenje se povećava, tvrdi, jer ne postoje zakoni kojima bi se ono strogo kažnjavalo. Dodaje da je Predstavničkom domu Parlamenta predočen sveobuhvatni zakon o lijekovima, koji predviđa uvođenje smrtne kazne za krivotvorenje lijekova, budući da takav zločin vodi ubijanju ljudi, s tim da je rasprava o usvajanju navedenog zakona odgađana više puta.

Za sve krive cijene i farmaceutska industrija

Direktor humanitarne i medicinske organizacije Kaizen u Sani Mahyoob al-Shabibi naglašava da su farmaceutske kompanije jedan od razloga koji je doveo do procvata krijumčarenja i brzog rasta ove pojave, s obzirom na to da u državi nedostaju određene vrste lijekova, kao i da je došlo do “vrtoglavog povećanja njihovih cijena”. Ističe da je takva situacija rezultirala nedostatkom velikog broja lijekova na jemenskom tržištu, prije svega lijekova za srčana oboljenja, dijabetes, leukemiju i zatajenje bubrega, zbog čega je krijumčarenje lijekova postalo veoma unosan posao.

Dodaje da su prokrijumčareni i krivotvoreni lijekovi smrtonosni otrov, stoga se pripremaju za otvaranje Centra Kaizen, specijaliziranog za podizanje svijesti o štetnosti ovih lijekova.