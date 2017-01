10 SULUDIH PREVIĐANJA: Čini se kako su nas stručnjaci iz prošlog stoljeća malo precijenili

Iako neke ideje zvuče genijalno i odmah bismo potpisali da ih ostvarimo, nešto se ipak ispriječilo. Ovo je deset predviđanja za budućnost koja su dali stručnjaci tijekom dvadesetog stoljeća, a koja se nisu ostvarila.

1. Kuće će biti jeftinije, no bit će kraćeg vijeka

Godine 1950. časopis ‘Popular Mechanics’ objavio članak pod naslovom ‘Čuda kojima ćete svjedočiti u sljedećih pedeset godina.’ U članku se sugerira da će građevinski materijali među kojima su drvo, cigla i kamen, postati preskupi da bi se nastavili koristiti pri gradnji kuća ili stanova i to do 2000. godine.



Umjesto ovih sirovina, kako je napisano u članku, kuće će biti izrađene od metala i plastike.

Prema istom predviđanju, cijene kuća su do sada trebale biti jeftine, a kako je predviđeno u tekstu, trebale su koštati do 5000 dolara te biti otporne na sve vremenske uvjete. No prema istom predviđanju, takve jeftine kuće trebale bi imati rok trajanja d 25 godina.

U tekstu je predviđeno da će kućanski aparati biti minimalistički, da će se ostaci jela moći odložiti u sudoper gdje će se pod visokom temperaturom jednostavno razgraditi. Predviđalo se i da će plastika biti izrađena od jeftinih prirodnih materijala poput kora od voća, soje, slame i celuloze.

2. Štruca kruha stajat će 8 dolara, a kava 25 dolara

Godine 1982., knjiga naslova ‘Omni Future Almanac’ predvidjela je da će ‘do 2000. većina Amerikanaca doživjeti novi procvat.” To se na neki način i ostvarilo upravo zahvaljujući brzom razvoju računala, genetskog inženjeringa i uslužnih djelatnosti, a predviđeno je i da će ove promjene rezultirati i promjenama u načinu života kao i na područje ekonomije i gospodarstva zemlje.

No, autori knjige također su vjerovali da će se cijene osnovnih prehrambenih proizvoda drastično povećati. Na primjer, u knjizi je predviđeno da će pola kile kruha koštati 8 dolara, a cijena kave će narasti na 25 dolara

U knjizi je predviđeno i da će porasti prosječna plaća. Tako se navodi da će do 2010. tajnica zarađivati 95.000 dolara na godinu, a manualni radnici 197.000 dolara godišnje, odnosno 95 dolara po satu.

3. Rusija i Aljaska povezane branom

Godine 1960. godine Sovjetski je Savez napravio film pod nazivom ‘U godini 2017.’ Film je zapravo prikaz života dječaka imena Igor kroz njegove futurističke avanture koje doživljava u glavnom gradu Rusije.

U filmu je prikazana i proslava 100. obljetnice boljševičke revolucije, a film je prožet idejom ‘pokorenih zapadnih imperijalista’, rijeke Jenisej i Ob River promijenile su tok kako bi se ulijevale u Kaspijsko more, a izgrađena je i brana preko čitavog Beringovog tjesnaca koja povezuje Rusiju na Aljasku.

Film predviđa i vječno proljeće za sve Ruse koji grade gradove ispod velikih blokova leda uz velike čelične blokove, dok toplinu crpe iz Zemljine unutrašnjosti.

4. Stanovi pod vodom bit će sasvim normalna stvar

Godine 1964. Isaac Asimov, jedan od najbolji autora SF-a u 20. stoljeću posjetio je Svjetski sajam u New Yorku. Inspiriran viđenim, u NY Timesu je objavio esej u kojem je dao svoja predviđanja o životu 50 godina u budućnosti. Predvidio je kako će se stambena naselja graditi pod vodom te da će se tako poticati učinkovitija eksploatacija vodnih resursa.

5. Tvornice će lebdjeti u svemiru, a rak ćemo iskorijeniti

Agencija za znanost i tehnologiju u Tokiju, zamolila je 1983. godine 2000 stručnjaka da daju svoja predviđanja u slučaju da sva tehnologija i inovacije materijaliziraju sukladno planovima. Neka su bila vrlo precizna, poput onih o dostupnosti svih informacija običnim kućanstvima.

No, neka predviđanja nisu ni blizu onoga što se ostvarilo. Primjerice, neki stručnjaci su previdjeli da će do 2010. godine tvornice i eksperimentalni laboratoriji lebdjeti u svemiru.

Vjerovali su i kako će bolesti kao što su rak, cerebralna apopleksija bolesti srca biti prošlost.

ZAJEDNIČKI PRIJEVOZ: Mi smo možda posljednja generacija koja posjeduje automobile

6. Umjesto čekića i čavala – magično ljepilo

Prije 57 godina časopis American Weekly je predvidio da ćemo do danas imati krovove koji će automatski mijenjati boju ovisno o toplijim i hladnijim danima te da će tako regulirati temperaturu unutar kuća.

Vjerovali su i kako više nećemo koristiti čavle već ćemo za sve moći koristiti iznimno jako super ljepilo koje je trebalo biti toliko jako da se njime može pričvrstiti težina automobila s četvero putnika.

7. Komarci će izumrijeti

Jedan časopis je 1900. godine dobro predvidio pojavu mobitela i unaprijed pripremljenih obroka, no nekako su fulali s izumiranjem komaraca.

Vjerovali su kako zdravstvene organizacije uništiti sve biolokacije na kojima se komarci razmnožavaju. Jedan stručnjak je mislio i kako će svi ljudi biti fizički razvijeni do te mjere da mogu prehodati 18 kilometara u komadu.

8. Motorna vozila zamijenit će leteći bicikli

Iako zvuči kao genijalna ideja, leteći bicikli ipak nisu zaživjeli. Francuski okultist Henri Antoine Jules-Bois vjerovao je da će motorna vozila do danas biti potpuno zaboravljena. Smatrao je kako noću u gradovima neće biti nikoga, prvenstveno zbog toga što zbog novog prijevoznog sredstva odabir lokacije za život neće biti ograničen te da će se noću u gradovima samo poslovati.

9. Autoceste će biti klimatizirane

Emisija Magic Highway, USA iz 1950. godine predvidjela je kako će se na autocestama do danas uvesti obojena obilježja zahvaljujući čemu bi se bez problema došlo od točke A do točke B. Autoceste su trebale biti grijane čime bi se zaštitile od kiše, snijega i leda, a autoceste kroz pustinje su trebale biti klimatizirane.

Tuneli su se pak trebali graditi pomoću nuklearnih reaktora koji bi otapali planine.

10. Aerodromi u neboderima

1920. godine neki su ljudi vjerovali kako bi princip nebodera mogao biti genijalan za izgradnju aerodroma i lakši dotok ljudi u gradove. Doslovce su trebali izgledati poput golemih stolova s dugačkim nogama.