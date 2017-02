OTKRIVENO: Ovo je tajna zbog kojeg Melania ne želi kročiti u Bijelu kuću

Supruga američkog predsjednika Donalda Trumpa Melania ranije je kazala kako će ostati u New Yorku kako bi bila uz sina Barrona dok završava školsku godinu, no mediji sada pišu kako za njezin ostanak u tom gradu postoji još jedan razlog.

47-godišnja Melania i dalje ne želi doći u Bijelu kuću, a Daily Star piše kako je pravi razlog njezina sestra Ines Knauss (48). Kako navodi američki medij, Melania i Ines su jako bliske te Melania jedino sestri vjeruje. Ines navodno stanuje u blizini Trumpovog tornja u kojem žive Melania i Barron.

Donald Trump navodno jako priželjkuje da mu supruga dođe u Washington i to je nekoliko puta naglasio. No, dok su ona i Barron u New Yorku Trumpu u Bijeloj kući najviše pomažu njegova kći Ivanka i njezin suprug Jared Kushner.