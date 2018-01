ZBOGOM REDOVI: Otvorena prva trgovina bez prodavača i blagajni, pogledajte kako funkcionira

Ovo je korak koji bi mogao u potpunosti promijeniti način na koji kupijemo živežne namirnice.

Amazon je otvorio ovog ponedeljka prvu samoposlugu bez blagajni, bilo onih na kojima rade ljudi, bilo samoposlužnih. Amazon Go testiralo je osoblje u Seattlu godinu dana, kako bi sve bilo u redu. Trgovina koristi mrežu kamera montiranih na stropu kako bi identificirala svakog kupca i pratila koje artikle uzimaju. Kupnja se naplaćuje s kreditne kartice kupca u trenutku kada napusti trgovinu, piše BBC.

Uđete u trgovinu, uzmete što hoćete i izađete van

Prije ulaska, mušterije moraju skenirati aplikaciju Amazon Go sa svog smartfona. Senzori na policama dodaju artikle računu kako ih kupac zima, te briše one koje vrati natrag.

Trgovina se otvorila za zaposlenike ovog diva on-line prodaje još u prosincu 2016. te se trebala još i ranije otvoriti široj javnosti. No bilo je nekih problema koje se moralo riješiti, poput pravilne identifikacije kupaca sličnog oblika tijela, ili kada bi djeca vraćala artikle na kriva mjesta na policama.



Zarada od prodaje nije glavni smisao Amazonovih trgovina

Voditeljica Amazona Go Gianna Puerini rekla je kako je trgovina dobro radila tijekom probne faze. Amazon još nije rekao hoće li otvoriti još Go trgovina, no trgovci se općenito slažu kako što brže kupci mogu obaviti kupovinu, to su veće šanse da će se ponovo vratiti. Bacanje omraženog reda u samoposluzi u prošlost pružiti će svakome trgovcu veliku prednost naspram konkurencije.

Uz ovu samoposlugu, Amazon još ima i lanac trgovina za prodaju hrane Whole Foods, kao i 13 knjižara. Iako ne zarađuje previše na tim trgovinama, Amazonu to ni nije primarna svrha, jer ih koristi za promociju branda i posebno svoje sheme Amazon Prime. Naime, kupci koji imaju Prime članstvo plaćaju on-line (nižu) cijenu, a ne onu navedenu u trgovinama.