ŠEFOVI SASVIM ISKRENO: ‘Ovo su najgluplje stvari zbog kojih smo morali najuriti ljude’

Svi smo čuli priče o tome kako je netko ostao bez posla, ali ne čujemo baš često same šefove koji otkrivaju zašto su nekome morali dati otkaz. A ponekad je otkaz najmanje što je su neki ljudi zaslužili.

Posao nije lako naći, a ponekad ni sačuvati. Najgore je ostati bez posla zbog glupe greške, koja se pretvori u fatalnu, pokvari vam planove i uništi život.

Korisnici Reddita pitali su šefove za neke od “najglupljih primjera otkaza”. Za samo 24 sata rasprava je prikupila više od 150.000 komenara, a neki otkrivaju koliko ljudi ponead znaju biti baš blesavi.

1. Bili ste upozoreni

“Svake godine tijekom sezone praznika upozorim nove zaposlene da ne kradu poklon-kartice kupaca, ma koliko bili u iskušenju. Pratit ćemo, a ako vas uhvatimo da niste poslušali, bit ćete otpušteni. Naravno, svake godine bar jedan zaposlenik ukrade i bude otpušten. Iako im kažem da to ne rade, oni opet ukradu”.



2. ‘Isplivao’ s posla

“Jedan dvadesetogodišnjak, tek što se zaposlio, javio je da neće doći na posao jer je bolestan, navodeći da misli da ima srčani udar. Kako živi preko puta trgovine u kojoj smo radili, mi smo kroz izlog nakon nekoliko trenutaka imali prilike vidjeti kako pakira stvari za plažu u svoj automobil i odlazi s djevojkom. Sljedećeg dana je otpušten”.

3. Lažirao napojnicu

“Razlog otpuštanja je bio taj što je osoba pokušala falsificirati napojnicu na računu. Kao da nitko ne bi primijetio dodatnih 20 dolara na računu”.

4. Pasivno-agresivni potez

“Jedan zaposlenik je iz ljutnje zaključao drugog u ormar. On je iz ormara pozvao policiju. Bila je to noćna mora za ljudske resurse.”

5. Otkaz zbog samo jednog gutljaja

“Poslužitelj u brzoj hrani dobio je otkaz jer je probao pića koja su gosti naručili, a koja su bila u istoj ambalaži, kako bi znao koje je čije piće… probao ispred samih gostiju”.

6. Iskrenost vas neće uvek spasiti

“Radio sam kao supervizor na jednom koledžu i jednoga dana se pročulo da jedan kolega ima kod sebe džoint. To je stiglo do nadležnog i kada ga je ovaj pozvao na razgovor i pitao ima li zaista kod sebe marihuanu, on je odgovorio: ‘Ne, već sam je popušio'”.

7. Otkaz zbog čuđenja

“Imali smo jednog zaposlenog, koji je imao oko 22 godine i nije znao baš dobro engleski pa je neke stvari pokazivao rukama i gestama. On je konstantno jednu 16-godišnjakinju hvatao za grudi. Kada smo ga pitali zbog čega maltretira djevojku, on je odgovorio da su ‘toliko velike da jednostavno nije mogao vjerovati'”.

8. Imala je samo jedan posao…

“Otpustio sam radnicu jer sam je uhvatio kako baca srebrno posuđe u kontejner, umjesto da ih opere u automatskoj perilici suđa. Ona je bila zadužena za samo jedan posao – za pranje suđa”.

9. Multitasking

“Imali smo u tvrtki tajnicu koja za 8 sati nikada ništa nije radila. Nikome nije bilo jasno zašto i kako, dok na kraju nismo shvatili da je koristila svoj službeni email za pružanje seksualnih usluga”.

10. ‘Dugo vam je trebalo’

“Imao sam pomoćnika kojem je svaki dan u kasi nedostajalo točno 3,64 dolara. Iznos je uvijek bio isti, ali nikako nismo mogli dokazati da je on iako se sve jasno poklapalo s njegovim smjenama. Sve dok se jednog dana nije vratio s ručka, a jedna je kolegica vidjela što je donio. Otišla je u Taco Bell i naručila isto. Cijena? 3,64 dolara! Odmah se vratila i sve mi ispričala. Provjerio sam sve blagajne i naravno da je u jednoj nedostajalo točno 3,64.

Poanta? Kad ga je šef posjeo na razgovor i rekao mu: ‘Znamo da kradeš’, ovaj je izlanuo: ‘O, konačno ste skužili da sam ja odnio sve one tenisice?!?’ …Stvar je u tome što par tih tenisica stoji 130 dolara!”

11. Sila boga ne moli

“Imao sam razgovor s kandidatom za posao, ali sam morao izaći iz ureda po neke papire. Kad sam se vratio na stolu nije bilo pokaza. Već ga je ukrao. Zamolio sam ga da vrati pokaz koji je ispao kandidatu koji je bio na razgovoru prije njega. Rekao je mu više treba nego tom kandidatu i izašao iz ureda”.