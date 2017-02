POSLODAVAC IZ SNOVA: Neograničeni godišnji, dionice, super plaća, fleksibilno radno vrijeme – i nema kvake

Kad je Novozelanđanin Dean Hall, poznati dizajner računalih igrica, tražio lokaciju za svoju novu tvrtku, odlučio se za maleni sveučilišni grad Dundin na jugoistoku svoje zemlje gdje su bile jeftine cijene nekretnina te gdje su kreativni startupi postali dio lokalnog identiteta.

Hall sada u svoju tvrtku Rockewertz privlači ljude iz cijelog svijeta. Pitate se kako? U Rockwertu ne postoji fiksno radno vrijeme, zaposlenici imaju neograničeni plaćeni godišnji odmor, vrlo primaljive plaće te udio u zaradi tvrtke.

Ljudi su najveći resurs

U njenim začecima, neobičan prizor u tvrtki nisu bili ni slatki mali mačići koji su zaposlenicima donosili odmak od stresa. Petak popodne rezerviran je za sportove i igrice.

Na ideju o plaćenom godišnjem Hall je, kaže, došao zahvaljujući iskustvu koje je stekao dok je služio u zračnim snagama novozelandske vojske. ‘Naši zaposlenici dobiju standardna četiri tjedna godišnjeg, ali i mimo toga mogu uzeti neigraničeni plaćeni godišnji. Na ovu odluku uvelike je utjecao moj život u vojsci. Shvatio sam da su ljudi najveći resurs’, kaže Hall.



Hall kaže da iako ovakav pristup zvuči kao da će u kratkom roku dovesti do kašnjenja s rokovima i praznih stolova u uredu, namjera je dati ljudima određenu autonomiju koja tako da unutar radnog vremena mogu otići u banku ili liječniku ili, ako je potrebno, ostati kod kuće i pokušati spasiti ljubavnu vezu ili pak oplakivati uginulog ljubimca.

Dobro firmi, dobro zaposlenicima

‘Tako ljudima dajemo vrijeme da si srede privatni život pa kad dođu na posao mogu biti usredotočeni baš na posao. Tako radno mjesto počnu smatrati ugodnim okruženjem gdje imaju potpuno slobodu biti kreativni’, kaže Hall.

I sami zaposlenici kažu kako se s ovakvim principom rada na poslu osjećaju puno bolje pa samim time imaju više energije i kreativniji su. Dolaze iz cijelog svijeta jer zbog fleksibilnog godišnjeg mogu putovati kući kad je to potrebno. Za sad imaju 40 zaposlenih no do kraja godine planiraju taj broj povećati na 100.