NOVA GENERACIJA PREUZIMA HRVATSKU: Ipak ima nade, pogledajte tko je sve osvojio uglednu nagradu HGK

Na velikoj svečanosti u Zagrebu sinoć je Hrvatska gospodarska komora (HGK) dodijelila nagradu ‘Zlatna kuna’ za najbolja dostignuća u hrvatskom gospodarstvu.

Da u hrvatskoj ekonomiji ipak nije sve tako crno, pokazuje popis dobitnika glavnih nagrada. Naime, uspješne i ambiciozne kompanije predvođene mladim stručnjacima sinoć su ostvarile apsolutni trijumf – u kategoriji srednjih trgovačkih društava najboljim je proglašena tvrtka Pet minuta, agencija Bruketa&Žinić&Grey odnijela je nagradu u kategoriji malih tvrtki, a Rimac Automobili nagrađeni su posebnim priznanjem za promicanje hrvatskog gospodarstva…

U kategoriji velikih poduzeća nagradu je odnijela rovinjska turistička tvrtka Maistra, jedna od perjanica Adris grupe.

Te su tvrtke ispunile vrlo jasne kriterije HGK koje je ta institucija postavila. Radi se o pokazateljima likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, profitabilnosti, pokazateljima vezanima za zaposlenost, analizi prihoda, snazi poduzeća, nematerijalnoj imovini te materijalnoj imovini. Zlatna kuna najuspješnijim tvrtkama dodjeljuje se u tri kategorije i to za velika (250 i više zaposlenih), srednja (50 do 249 zaposlenih) i mala poduzeća (do 49 zaposlenih).



Pet minuta, Bruketa&Žinić&Grey, Rimac…

Tvrtka Pet minuta d. o. o., ili Five za strano tržište, najveći je hrvatski izvoznik mobilnih aplikacija zbog čega je na sinoćnjoj svečanosti osvojila Zlatnu kunu u kategoriji srednjih trgovačkih društava. Ova mlada agencija danas okuplja više od 140 inženjera, dizajnera, voditelja projekata i testera te u 2017. godini očekuju kombinirane prihode od 55 milijuna kuna. Svoje urede ova agencija ima u Hrvatskoj i New Yorku, a na američkom tržištu ostvaruje 100 posto svojih prihoda.

Tvrtka kontinuirano ostvaruje dvoznamenkasti rast od svojeg osnutka 2008. godine, a 2010. pokrenuta je i sestrinska tvrtka Shoutem, platforma za izradu mobilnih aplikacija na kojoj je izrađeno više od 5000 produkata.

Među malim je trgovačkim tvrtkama Zlatnu kunu ponijela još jedna uspješna, no zato ništa manje ambiciozna tvrtka – jedna od najpoznatijih hrvatskih marketinkih agencija Bruketa&Žinić&Grey iz Zagreba. Bruketa&Žinić&Grey dio je međunarodne mreže reklamnih agencija Grey otkad je 2017. godine najveća svjetska grupacija za komunikacijske usluge WPP investirala u agenciju Bruketa& Žinić OM. Unutar mreže Grey agencija djeluje kao brend, product & retail design hub te kao digital shopper hub. Jedna je od najnagrađivanijih reklamnih agencija u jugoistočnoj Europi s više od 450 međunarodnih nagrada za kreativnost i efikasnost u oglašavanju i dizajnu.

Ove godine je prvi put u sklopu Zlatne kune dodijeljeno i Priznanje za promicanje gospodarstva. Nagradu je osvojila tvrtka Rimac Automobili d. o. o. iz Svete Nedelje. Priča Mate Rimca i njegove kompanije dobro je poznata svima. Tvrtka je počela s radom u garaži, sa samo šest zaposlenih, no uspjela je razviti i proizvesti prvi potpuno električni supersportski automobil na svijetu – Concept_One. Kompanija danas broji više od 200 zaposlenih i osim najsnažnijih supersportskih automobila na svijetu, proizvodi komponente za renomirane svjetske proizvođače električnih vozila.

Rimac Automobili, kao jedini proizvođač visoke tehnologije među konkurentima u Hrvatskoj, proglašen je najboljim poslodavcem u Hrvatskoj tri godine zaredom.

Svjetla budućnost

Potpuni trijumf ‘nekih novih klinaca’ na hrvatskoj gospodarskoj sceni zaokružila je ekipa iz tvrtke Axilis d. o. o. koja je uzela Zlatnu kunu u novoj kategoriji Post startup. Ova tehnološka tvrtka osnovana je 2011. godine, a kao glavni fokus ističe razvoj visokokvalitetnih web i mobilnih softverskih rješenja za klijente te razvoj inovativnih produkata za vlastite potrebe. Od samih početaka tvrtka je gradila ugled pouzdanog poslovnog partnera koji uspješno isporučuje softverske projekte bez obzira na njihovu veličinu i složenost.

Cilj je bio postići dugoročnu suradnju s klijentima i izgraditi status strateškog partnera, što je na kraju rezultiralo probojem na tržište SAD-a te otvaranjem vlastita ureda u New Yorku 2016. godine. Istodobno je tvrtka dvije godine uzastopce uvrštena i na Deloitteovu listu 50 tehnoloških tvrtki s najbržim rastom u srednjoj Europi.