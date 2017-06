MILIJUNE EURA TEŠKI START-UPOVI: Ove tvrtke su već u prvoj godini rada zgrnule ogroman novac

Malo smjelosti i dobra ideja, čini se da je to ipak najbolji recept za uspjeh tvrtki. Naravno uz prethodno dobro istraživanje tržišta.

1. Crowd Cow – kao posebna online mesnica

Dugogodišnji prijatelji Ethan Lowry i Joe Heitzerberg iz Texsasa jako su se zaintrigirali kada im je jedna prijatelj kazao kako je s jedne farme kupio govedinu odličnog ukusa. Dvojac je odmah i sam odlučio učiniti isto, međutim naišli su na prepreku – morali su kupiti cijelu kravu. Malo su razmišljali i shvatili da je to velika prepreka i za sve druge koji žele ukusno meso pa su osnovali tvrtku preko koje danas građani naručuju govedinu u određenoj količini ili dijelovima, a oni je dostavljaju izravno na njihova vrata.

Prednost za kupce jest to što naručuju preko interneta i što im Crowd Cow daje informaciju s koje je farme meso i jamči da je riječ o proizvodu bez hormona. U samo godinu dana dvojac s početka priče ostvario je prodaju tešku milijun dolara.

2. Urban Bricks Pizza – po sistemu 3 u 1

Nakon što je godinama bio u biznisu s restoranima i različitim franšizama Sammy Aldeeb iz San Antonia je odlučio da želi ući u biznis s pizzama, međutim nikako nije mogao pronaći franšizu koja mu se sviđa pa je odlučio krenuti novim – vlastitim putem. On je svoje pizze odlučio prodavati u baru, dostavljati ih, ali i otvoriti mogućnost da pizzu kupac naruči i plati iz automobila po principu “driw tru”. Prvi milijun zaradio je nakon samo dva mjeseca, a danas nakon dvije godine ima 12 lokala, gradi još šest, a u planu u idućoj godini zacrtao ih je 120.

3. Sugarfina -slatki projekt zaručničkog para

Rosie O’Neal i Josh Resnick na svom su trećem ljubavnom sastanku gledali film “Charlie i tvornica čokolade” i potom odlučili da bi se i sami voljeli baviti slatkim biznisom. Rosie se na kraju ipak odlučila za butique bombona za odrasle i nazvala ga Sugarfina. Tadašnji zaručnik Josh joj se pridružio u poslu. Malo su obilazili svijet i ono što im se svidjelo u drugim zemljama osigurali su za svoj butique. Danas imaju više prodavaonica i 350 zaposlenih. U prvih godinu dana prodali su svojih gurmanski bombona u vrijednosti 900 tisuća dolara, a lani su dosegli čak 25 milijuna.

4. MyClean – u potrazi za domaćicom

Michael Scharf devet je godina imao domaćicu kojoj je vjerovao, a koja mu je svaki drugi tjedan dolazila spremati kuću. Kada je pronašla drugi posao, dugo se borio s pronalaskom primjerene zamjene. Shvaćajući da nij jedini koji ima taj problem i koji ga ne može riješiti pomoću agencija, odlučio je osnovati MyClean, online platformu koja pronalazi domaćice na području New Yorka i Chicaga.

Nakon osam godina poslovanja, danas godišnje uprihode 9 milijuna dolara, piše CNN Money.

5. Tequila Avión – žestica uz blagoslov Warrena Buffeta

Malo ljudi može se pohvaliti da je biznis s tvrtakama za alkoholna pića započeo s blagoslovom Warrena Buffetta kao vlasnik Tequile Avión Ken Austin. Dvojac je bio na turniru pokera prije nekoliko godina i počeli su pričati o industriji tekile. Nakon što su došli do zaključka da nitko do tada nije izazvao lidera u sektoru, Buffett je potaknuo Austina da upravo on bude taj. I Austin je pokušao.

Nije očekivao da će biznis rasti tako brzo. Naime, većina tvrtki u godinu dana ne dobije narudžbu tako veliku kako je Austin dobio već u prvom navratu.

Godinu dana nakon što je lansirao tvrtku zaradio je više od milijun dolara. Danas osim u Sjedinjenim Državama prodaju i u cijelom svijetu.