KOM OBOJCI KOM OPANCI: Čujete zvončiće? Neeee, to su zvona na uzbunu

Sveta tri kralja kreditnih rejtinga ne dolaze s istoka, nego sa zapada, prateći samo svoje analitičke zvijezde. Nije na nama da ih ocjenjujemo, ili čak sumnjamo u njihovu vjerodostojnost. Na nama je da se poklonimo, pažljivo poslušamo savjete i nadamo se da tri kralja ipak nose darove.

Vani zvone zvončići, a mi nestrpljivo očekujemo dolazak sveta tri kralja. Ali, ovi zvončići nisu božićni praporci, niti su Baltazar, Melkior i Gašpar očekivana trojka. Zvončići što nam zvone su onog alarmantnog tipa, a sveta trojka su kraljevi kreditnog rejtinga – Standard & Poor’s, Moody’s i Fitch.

Ne dolaze s istoka, nego sa zapada, prateći samo svoje analitičke zvijezde. Ni pred kim se oni ne klanjaju, nego se njihovi domaćini bacaju ničice na koljena dok ovi dijele – kom obojke kom opanke.





Kraljevski privatni biznis

No, kraljevi kreditnog rejtinga su manje sveti no što se vole prikazivati. Nekada davno, njihov poslovni model zasnivao se na naplati pretplate od korisnika (čitatelja) njihovih analiza. Tako bi oni slobodno ocjenjivali razne države, municipale i korporacije – izdavatelje obveznica, a svoj bi rad naplaćivali od raznih banaka, investitora i medija – korisnika njihovih analiza. S vremenom se poslovni model okrenuo većoj zaradi – naplati svojih usluga od samih izdavatelja obveznica. Dobar kreditni rejting osigurava niže troškove financiranja, pa tako sve veći broj izdavatelja obveznica plaća privilegij da bude pod kraljevskim radarom, dok ovi svoju objektivnost naplaćuju od svojih ocijenjenih subjekata. Pomalo uvrnuto.

Plemenita uloga proroka rizika nije u rukama javnih agencija. Ne, ne, radi se o čisto privatnom biznisu. Standard & Poor’s je u vlasništvu veće korporacije Mc Graw Hill Companies Inc. kojom predsjedava Harold W. McGraw III., deveti u nizu Mc Grawova na čelu kompanije, pripadnik aristokratskog klana blisko povezanog s kartelom Bush (on je Georgeu bio savjetnik, a sada je Barbara savjetnik njemu). Fitch je u vlasništvu korporacije Fimalac, čiji je osnivač i predsjednik Marc Ladreit de Lacharrière, 12. najbogatiji Francuz s 1,1 milijardom dolara težine, savjetnik Banque de France, član nacionalne komisije za vanjsku trgovinu i dr.

Kapitalni incest

Standard & Poors’s (tj. Mc Graw Hill Companies) i Moody’s su u najvećem dijelu u vlasništvu raznih investicijskih fondova i holdinga, koji pak u svojem vlasništvu dobrim dijelom drže upravo obveznice koje njihovi ‘podanici’ ocjenjuju. Još jedan prorok, tzv. prorok iz Omahe, famozni Warren Buffet putem svojeg holdinga Berkshire Hathaway drži 13-postotni udio u Moody’su.

I tako velika, sveta trojka ide svijetom i ocjenjuje imovinu u vlasništvu svojih vlasnika, naplaćujući svoju objektivnost od ocijenjenih subjekata, te savjetujući razne predsjednike, komisije i središnje banke. Kakav tipični kapitalni incest. Rodi li se štogod degenerično iz toga? S vremena na vrijeme…

Ova trojka je pomogla napuhati tzv. CDO balon, koji je svojim pucanjem inicirao krizu 2007./2008. godine, čije se posljedice i danas osjećaju. Naime, uporno su dijelili svoj najbolji rejting AAA tim CDO-ima (vrlo čudnim i izrazito rizičnim obveznicama), sve do samog pucanja. Bear Stearns i Lehman Brothers imali su rejting AAA i AA sve do bankrota 2008. godine, a prethodno tome je Enron držao rejting investicijske razine sve do četiri dana prije spektakularnog bankrota. Prilikom snižavanja rejtinga SAD-u Standard & Poor’s napravio je (kasnije priznatu) pogrešku u svojoj računici od čak dva bilijuna dolara. Možda sve to baš i nisu slučajne pogreške.

Moody’s je u slučaju osiguranja Hannover Re bio optužen za ucjenu. Naime, osiguravatelju su ponudili svoje usluge rejtinga, a kad su ovi odbili, Moody’s je ipak napravio ‘besplatni rejting’ i nastavio s praćenjem istoga. Kako je Hannover Re uporno odbijao platiti, tako im je Moody’s postupno snižavao rejting sve do razine “smeća”, kad je Hannover u nekoliko sati izgubio 175 milijuna dolara tržišne kapitalizacije.

Je l’ mi plaćamo te savjete?

Pred rejting-reketarima sada drhti čitava Europa. Pala je Grčka, pokleknula Mađarska, čitava eurozona se trese, a kamo li neće Hrvatska. Prije godinu dana kreditni rejting nam je snižen na BBB-, samo stepenicu iznad tzv. statusa junk (smeće), a sada su tri kralja došla u posjet i progovorila.

Kažu oni da bismo trebali (ako se želimo spasiti smeća) smanjiti deficit rezanjem troškova, liberalizirati tržište rada, proširiti poreznu bazu (povećati zaposlenost) i smanjiti porezno opterećenje plaća. Ja sam nekako uvjeren da je to puk znao prije kraljeva. Je l’ mi plaćamo te savjete?

U svakom slučaju, skupo ćemo platiti ako ih ne poslušamo. Nije na nama da ih ocjenjujemo, ili čak sumnjamo u njihovu vjerodostojnost. Na nama je da se poklonimo, pažljivo poslušamo savjete i nadamo se da tri kralja ipak nose darove.

Manite se tamjana i masti, zlato nas zanima.