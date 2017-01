HRVATIMA PADAJU PRIHODI! Evo gdje je u regiji najmanja, a gdje najveća plaća

Iako je Hrvatska u regiji druga po visini prosječne plaće za 2016. godinu , zabrinjavajuće je to što je ta plaća pala u odnosu na 2015. pala za čak 12,3 eura.

Najveća prosječna isplaćena plaća u regiji u prošloj godini bila je ona u Sloveniji i iznosila je , 1.020,40 eura, a najmanja u Makedoniji sa svega 363,80 eura, piše Al Jazeera Balkans.

Na drugom jestu po visini plaća je u Lijepoj našoj sa 749,70 eura (5.642 kune), potom je slijedila Crna Gora s 503 eura, Bosna i Hercegovina 428 eura te Srbija s 369,70 eura.



Analizu plaća napravila je agencija Anadolija u kojoj su došli do zaključka da su najveće prosječne plaće, one u Sloveniji i Hrvatskoj, ipak manje u odnosu na prethodnu godinu. Tako je plaća u Sloveniji u listopadu bila manja za 15,2 eura u odnosu na onu isplaćenu godinu ranije, kada je iznosila 1.035,60 eura. U Hrvatskoj je taj iznos bio manji za 12,3 eura (u listopadu 2015. 762 eura).

Plaće su pale i u ionako skromnoj Makedoniji i to za 9,20 eura, ali i u BiH i to za 2,5 eura.



Plaće rastu u Srbiji i Crnoj Gori

Konstantan rast bilježi prosječna plaća u Crnoj Gori, koja je narasla tijekom prošle godine za 13 eura. Naime, početkom prošle godine iznosila je 490 eura, dok je posljednja isplaćena, prema podacima za studeni prošle godine, iznosila 503 eura.

Unatoč tome što je najviše narasla, čak 42,70 eura, prosječna plaća u Srbiji i dalje je među najmanjima u regiji. Tako je na početku prošle godine iznosila 327 eura, dok je prema posljednjim podacima za studeni prošle godine iznosila 369,70 eura.